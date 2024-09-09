Ездил в разбомбленный Мариуполь и развлекал оккупантов: что известно о сыне Александра Маслякова, который продолжит дело горе-отца

Российское юмористическое движение "Клуб веселых и сообразительных" ("КВН") собрало вокруг себя целую семью Масляковых. По стопам организатора клуба уже покойного путиниста Александра Маслякова последовал его сын Александр Масляков-младший. Он продолжил не только юмористическую карьеру отца, но и его жажду войны, ездя в оккупированный Мариуполь и проводя концерты для "защитников отечества".

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Сейчас Масляков-младший занимает должность генерального директора "АМиК" – телевизионного творческого объединения "Александр Масляков и Компания". В прошлом году команда "КВН", входящая в состав "АМиК", с удовольствием ездила на Донбасс, где сейчас незаконно властвуют россияне. Как писали пропагандистские медиа, побывали юмористы в Мариуполе, Мангуше и Новоазовске.

"Мы получили приглашение и, не раздумывая, согласились приехать. "Ровеньки" начинали свой творческий путь, представляя одноименный городок, который сейчас входит в состав Луганской Народной Республики. Здорово, что география "Планеты КВН" расширяется. Надеемся, таких выездов у нас будет все больше", – размечтался путинист.

Тогда они выступали перед россиянами, так называемыми жителями ДНР и оккупантами, "поддержав их в непростое для страны время". Более того, за полгода до полномасштабного вторжения РФ "КВН" ездил с концертом во временно оккупированный Крым, а именно в Ялту, пишет Радио Свобода.

Что интересно, после тура по временно оккупированным украинским городам никто из семьи Масляковых так и не попал под санкции Украины. Следует отметить, что Александр Масляков-старший много лет был доверенным лицом диктатора Владимира Путина и участвовал в его инаугурации на выборах в 2018 году.

Оба Масляковых внесены в базу "Миротворец" еще в 2017 году за пропаганду войны и отрицание агрессии России.

Напомним, осенью 2021 года в одном из своих интервью Александр Масляков-старший отрицал вероятность полномасштабной войны с Украиной, о которой тогда предупреждал Владимир Зеленский. По его мнению, это предупреждение было "глупым".

Кроме того, в сентябре 2021 года в интервью российскому изданию "Комсомольская правда" он охарактеризовал президента Украины Владимира Зеленского как "управляемого игрока" и "куклу".

В частности, оказалось, что Масляковы до сих пор владеют тремя компаниями в Украине, а среди совладельцев – один из основателей "Лиги смеха" Наум Баруля. За 10 лет войны РФ их до сих пор не ликвидировали.

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