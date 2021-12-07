Первые участники "Евровидения-2022" представили свою песню, но нарвались на критику. Видео

Рок группа Intelligent Music Project из Болгарии первой среди других участников представила свою песню для музыкального конкурса "Евровидение-2022". Композиция "Intention" получила неоднозначные отклики в сети, поскольку многие сочли ее слишком простой, "ровной" и неподходящей под формат проекта.

Клип на рок-песню был опубликован на официальном YouTube-канале "Евровидения". Отметим, что сам конкурс проведут в мае следующего года (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Ролик объединяет две сюжетных линии: выступление самой группы, а также эпизод о подростке, играющем в компьютерную игру. В виртуальном мире мальчик действует от имени персонажа-девушки, которая убегает от самой себя.

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Участники Intelligent Music Project в свою очередь продемонстрировали живое исполнение трека с использованием большого количества музыкальных инструментов.

Интересно, что состав Intelligent Music Project постоянно меняется. На "Евровидении" как солист группы выступит рок-легенда Ронни Ромеро, который уже неоднократно работал с коллективом. Вокалист родился в Чили и наибольшую известность получил благодаря песням в составе групп Lords of Black и Rainbow.

Также на сцене в Турине (Италия) выступят Биссер Иванов, Славин Славчев (победитель болгарской версии "X-Фактор"), Иво Стефанов, Димитер Сираков и барабанщик Стоян Янкулов. Для последнего это станет уже третьим появлением на конкурсе "Евровидение".

Стоит отметить, что часть поклонников была разочарована песней Intelligent Music Project. По мнению некоторых, трек мог бы быть более оригинальным, но он похож на "фоновую композицию с рок-радио".

В то же время вокал, гитарные партии и начало Intention фанатам группы понравились.

"Это неплохо. Это не потрясающе, но вступление отличное", "Отсутствует кульминация или мощный момент, но я с нетерпением жду, как они представят свою песню в Турине", "Респект Болгарии за рок. Добротно, неплохо, но, к сожалению, не выделяется в своем жанре ни структурой песни, ни манерой, ни какой-то особенной харизмой", "Честно говоря, ожидал большего, но должен признать, что мне нравится гитарное соло", "Нулевая оригинальность. Песня однообразная, без четкой кульминации и припева... У нас нет шансов на финал", "Я ожидал, что будет хуже, но все равно разочарован", "Тест сильный, но в целом я ожидал от Болгарии большего качества", – пишут в сети.

Комментарии к клипу:

Коротко о знаменитостях:

Intelligent Music Project – это группа и компания, основанная болгарским бизнесменом Миленом Врабевски.

Известна в Болгарии своими коллаборациями с международными рок-музыкантами, которые принимают участие в студийных записях и на живых концертах.

Внесена в Реестр культурных организаций Минкульта Республики Болгария.

Как писал OBOZREVATEL, в международном музыкальном конкурсе "Евровидение" в 2022 году примет участие 41 страна мира, в том числе – Украина.

66-е песенные соревнования пройдут в итальянском городе Турин. Страна получила право принимать конкурс после победы группы Maneskin на "Евровидении-2021".