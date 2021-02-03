Евровидение 2021 пройдет в необычном формате: организаторы рассказали подробности

Организаторы Евровидения 2021 заявили, что в этом году международный конкурс не смогут сделать в привычном офлайн-формате. На данный момент рассматриваются три сценария проведения мероприятия.

Это связано с пандемией коронавируса в мире. Об этом стало известно на официальном сайте Евровидения.

По словам организаторов, ранее они проработали несколько сценариев проведения конкурса, которые включают в себя обычный формат, а также организацию выступлений в онлайн-формате.

Отмечается, что "Евровидение" обязательно состоится в мае 2021 года. Уже в ближайшие дни организаторы объявят окончательное решение, как провести конкурс.

Напомним, Евровидение – это конкурс эстрадной песни среди стран-членов Европейского вещательного союза. Ранее стало известно, что Украина примет участие на Евровидении 2021 уже в первом полуфинале.

Также организаторы сообщали о том, как может проходить международный конкурс в случае закрытия границ из-за пандемии коронавируса.

Как писал OBOZREVATEL, представители Евровидения в Украине выбрали новую песню, с которой группа Go_A представит Украину на песенном конкурсе в Роттердаме (Нидерланды). Однако сам трек поклонники услышат только в марте – и это многим не понравилось.