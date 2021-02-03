Евровидение 2021 пройдет в необычном формате: организаторы рассказали подробности
Организаторы Евровидения 2021 заявили, что в этом году международный конкурс не смогут сделать в привычном офлайн-формате. На данный момент рассматриваются три сценария проведения мероприятия.
Это связано с пандемией коронавируса в мире. Об этом стало известно на официальном сайте Евровидения.
По словам организаторов, ранее они проработали несколько сценариев проведения конкурса, которые включают в себя обычный формат, а также организацию выступлений в онлайн-формате.
Отмечается, что "Евровидение" обязательно состоится в мае 2021 года. Уже в ближайшие дни организаторы объявят окончательное решение, как провести конкурс.
Напомним, Евровидение – это конкурс эстрадной песни среди стран-членов Европейского вещательного союза. Ранее стало известно, что Украина примет участие на Евровидении 2021 уже в первом полуфинале.
Также организаторы сообщали о том, как может проходить международный конкурс в случае закрытия границ из-за пандемии коронавируса.
Как писал OBOZREVATEL, представители Евровидения в Украине выбрали новую песню, с которой группа Go_A представит Украину на песенном конкурсе в Роттердаме (Нидерланды). Однако сам трек поклонники услышат только в марте – и это многим не понравилось.