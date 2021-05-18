Евровидение-2021: где сейчас смотреть первый полуфинал, когда выступит Украина
В этом году 65-й международный песенный конкурс Евровидение проходит в Роттердаме. После победы Дункана Лоуренса с песней Arcade в 2019 году, именно эта страна получила право быть хозяйкой конкурса.
Ведут грандиозное мероприятие Шанталь Янзен, двукратная участница Евровидения Эдсилия Ромбли и шоумен Ян Смит.
КОГДА И ВО СКОЛЬКО СМОТРЕТЬ ПЕРВЫЙ ПОЛУФИНАЛ ЕВРОВИДЕНИЯ 2021
Первый полуфинал Евровидения проходит 18 мая, во вторник, а второй состоится 20 мая, в четверг. Финал зрители увидят в субботу, 22 мая.
Трансляция первого полуфинала началась во вторник, 18 мая, в 22:00. OBOZREVATEL следит за прямым эфиром и расскажет о всех самых интересных событиях.
ГДЕ СМОТРЕТЬ ПЕРВЫЙ ПОЛУФИНАЛ ЕВРОВИДЕНИЕ 2021
Трансляцию конкурса Евровидение 2021 в Украине показывают на двух телеканалах – СТБ и UA: Первый.
В каком порядке выступают конкурсанты:
Литва
Словения
Россия
Швеция
Австралия
Северная Македония
Ирландия
Кипр
Норвегия
Хорватия
Бельгия
Израиль
Румыния
Азербайджан
Украина
Мальта
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее группа Go_A провела первую генеральную репетицию для полуфинала Евровидения-2021. Поклонники были в восторге от увиденного и желают коллективу хороших оценок и победы.