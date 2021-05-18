Евровидение-2021: где сейчас смотреть первый полуфинал, когда выступит Украина

Любовь Блажко
Любовь Блажко
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Где смотреть Евровидение-2021

В этом году 65-й ​​международный песенный конкурс Евровидение проходит в Роттердаме. После победы Дункана Лоуренса с песней Arcade в 2019 году, именно эта страна получила право быть хозяйкой конкурса.

Ведут грандиозное мероприятие Шанталь Янзен, двукратная участница Евровидения Эдсилия Ромбли и шоумен Ян Смит.

КОГДА И ВО СКОЛЬКО СМОТРЕТЬ ПЕРВЫЙ ПОЛУФИНАЛ ЕВРОВИДЕНИЯ 2021

Первый полуфинал Евровидения проходит 18 мая, во вторник, а второй состоится 20 мая, в четверг. Финал зрители увидят в субботу, 22 мая.

Трансляция первого полуфинала началась во вторник, 18 мая, в 22:00. OBOZREVATEL следит за прямым эфиром и расскажет о всех самых интересных событиях.

ГДЕ СМОТРЕТЬ ПЕРВЫЙ ПОЛУФИНАЛ ЕВРОВИДЕНИЕ 2021

Трансляцию конкурса Евровидение 2021 в Украине показывают на двух телеканалах – СТБ и UA: Первый.

В каком порядке выступают конкурсанты:

  • Литва

  • Словения

  • Россия

  • Швеция

  • Австралия

  • Северная Македония

  • Ирландия

  • Кипр

  • Норвегия

  • Хорватия

  • Бельгия

  • Израиль

  • Румыния

  • Азербайджан

  • Украина

  • Мальта

В каком порядке будут выступать участники.
Как будут выступать участники.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее группа Go_A провела первую генеральную репетицию для полуфинала Евровидения-2021. Поклонники были в восторге от увиденного и желают коллективу хороших оценок и победы.

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