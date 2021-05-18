Евровидение-2021: где сейчас смотреть первый полуфинал, когда выступит Украина

В этом году 65-й ​​международный песенный конкурс Евровидение проходит в Роттердаме. После победы Дункана Лоуренса с песней Arcade в 2019 году, именно эта страна получила право быть хозяйкой конкурса.

Ведут грандиозное мероприятие Шанталь Янзен, двукратная участница Евровидения Эдсилия Ромбли и шоумен Ян Смит.

КОГДА И ВО СКОЛЬКО СМОТРЕТЬ ПЕРВЫЙ ПОЛУФИНАЛ ЕВРОВИДЕНИЯ 2021

Первый полуфинал Евровидения проходит 18 мая, во вторник, а второй состоится 20 мая, в четверг. Финал зрители увидят в субботу, 22 мая.

Трансляция первого полуфинала началась во вторник, 18 мая, в 22:00. OBOZREVATEL следит за прямым эфиром и расскажет о всех самых интересных событиях.

ГДЕ СМОТРЕТЬ ПЕРВЫЙ ПОЛУФИНАЛ ЕВРОВИДЕНИЕ 2021

Трансляцию конкурса Евровидение 2021 в Украине показывают на двух телеканалах – СТБ и UA: Первый.

В каком порядке выступают конкурсанты:

Литва

Словения

Россия

Швеция

Австралия

Северная Македония

Ирландия

Кипр

Норвегия

Хорватия

Бельгия

Израиль

Румыния

Азербайджан

Украина

Мальта

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее группа Go_A провела первую генеральную репетицию для полуфинала Евровидения-2021. Поклонники были в восторге от увиденного и желают коллективу хороших оценок и победы.