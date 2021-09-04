Евгения Власова опровергла слухи о возвращении в шоу-бизнес

Анна Турнанен
Анна Турнанен
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Евгения Власова опровергла слухи о возвращении в шоу-бизнес

Украинская певица Евгения Власова, которая также стала участницей шоу "Танці з зірками", призналась, что не планирует возвращаться в шоу-бизнес. По словам артистки, она не против принять участие в танцевальном проекте, но вернуться на сцену она не хочет.

Так, Власова назвала участие в шоу "Танці з зірками" классным опытом для себя и не более. Свою жизнь со сценой знаменитость связывать не хочет, говориться в комментарии для сайта ТСН.ua.

"Для меня "Танцы со звездами" на сегодня – это не возращение в шоу-бизнес. От слова совсем. Это классный опыт и не больше", – говорила Евгения.

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В ближайшем будущем у певицы есть много планов, однако они не связаны с шоу-бизнесом. Она предпочитает пока держать все в тайне.

Коротко о знаменитости:

  • Евгения Власова выпускала песни, которые сразу становились известными на всю страну. В 2003 году звезда выпустила песню "Я живая река", она стала известным хитом.

  • Альбом "Wind Of Hope" принес огромную популярность даже за пределами Украины.

  • В 2004 у Евгении родилась дочь, тогда певица взяла паузу в карьере на один год.

  • В 2016 году звезда снова взяла творческую паузу из-за болезни кишечника. Она перенесла дорогостоящую операцию и долгое время находилась в реанимации.

  • В 2019 году Евгения презентовала песню, под названием "Відчуття", после длительного перерыва. Однако, она уже не стала столь популярна, как ее первые синглы.

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