Как менялась Власова: фото звезды 90-х в начале карьеры

Украинская певица Евгения Власова была на пике популярности в конце 90-х годов. Со временем из-за проблем со здоровьем артистка покинула сцену, но в 2021 году она засветилась на публике.

Популярность знаменитости принес фестиваль "Славянский базар". Затем Власова ежегодно участвовала в "Песне года". О том, как менялась исполнительница на протяжении своей карьеры – читайте далее в материале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

После ряда побед Евгения познакомилась с Дмитрием Костюком. В этот период Власова написала главный трек "Ветер надежды". На композицию сняли клип, который показали по всем телеканалам.

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Власова также проходила отбор на Евровидение 2007, но прошел Андрей Данилко. Одной из последних композиций певицы является трек "Нарисую" в 2020 году.

В 2009 году у Власовой заподозрили рак. Ей сделали операцию и порекомендовали пройти химиотерапию. Спустя время в 2016 году певица взяла творческую паузу.

18 апреля 2021 года Власова появилась в полуфинале шоу "Голос країни". Звезда поддержала участницу команды Олега Винника Галину Куришко. На сегодняшний день артистка развивается как продюсер и директор вокальной школы.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, украинская певица Евгения Власова, которая после долгого перерыва впервые выступила на сцене "Голосу країни", назвала причину, из-за которой не собирается возвращаться в шоу-бизнес.