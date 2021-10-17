Избитый танцор Дорофеевой выбрал себе второе имя и заявил о "новой главе в жизни". Фото
Избитый сотрудником УГО в Киеве Евгений Гончаренко, танцор поп-певицы Нади Дорофеевой, решил взять себе второе имя – Оливер Нойман. Такой выбор связан с тем, что парню удалось выжить несмотря на тяжелые травмы.
Так, участник шоу-балета украинской исполнительницы пояснил, что его фамилия имеет немецкое происхождение и означает "новый человек". Об этом Гончаренко сообщил на личной странице в Instagram в формате сторис.
"С сегодняшнего дня я официально заявляю, что у меня второе имя – Oliver Neumann", – написал танцор.
Он отметил, что "Оливер" также, вероятно, имеет сербско-немецкие корни.
Символическим выбором фамилии Гончаренко решил показать, что начал свою "новую историю и новую главу жизни". "Этим все сказано", – написал парень в сторис.
Отметим, что новое имя украинца уже указано в информации о себе, которая высвечивается в аккаунте танцора в соцсети Instagram.
Напомним:
Нападение на 22-летнего Гончаренко было совершено в столице Украины 1 августа.
В сети выяснили личность мужчины, избившего танцора, – это уже бывший сотрудник Управления государственной охраны Евгений Беспалый. После инцидента ведомство уволило его.
Сперва нападавший вступил с парнем в словесный конфликт, а потом жестоко избил, нанося множество ударов по голове и лицу.
Потерпевший получил тяжелую закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, линейный перелом височной кости и другие травмы.
Медикам пришлось ввести танцора в медикаментозную кому на 15 дней. В целом Гончаренко находился в больнице почти месяц, а на лечение ушло около 200 тысяч гривен.
Как писал OBOZREVATEL, недавно ГБР передало дело об избиении танцора Нади Дорофеевой в суд. Подозреваемому сотруднику УГО грозит 8 лет тюрьмы.