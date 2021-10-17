Избитый танцор Дорофеевой выбрал себе второе имя и заявил о "новой главе в жизни". Фото

Избитый сотрудником УГО в Киеве Евгений Гончаренко, танцор поп-певицы Нади Дорофеевой, решил взять себе второе имя – Оливер Нойман. Такой выбор связан с тем, что парню удалось выжить несмотря на тяжелые травмы.

Так, участник шоу-балета украинской исполнительницы пояснил, что его фамилия имеет немецкое происхождение и означает "новый человек". Об этом Гончаренко сообщил на личной странице в Instagram в формате сторис.

"С сегодняшнего дня я официально заявляю, что у меня второе имя – Oliver Neumann", – написал танцор.

Он отметил, что "Оливер" также, вероятно, имеет сербско-немецкие корни.

Символическим выбором фамилии Гончаренко решил показать, что начал свою "новую историю и новую главу жизни". "Этим все сказано", – написал парень в сторис.

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Отметим, что новое имя украинца уже указано в информации о себе, которая высвечивается в аккаунте танцора в соцсети Instagram.

Напомним:

Нападение на 22-летнего Гончаренко было совершено в столице Украины 1 августа.

В сети выяснили личность мужчины, избившего танцора, – это уже бывший сотрудник Управления государственной охраны Евгений Беспалый. После инцидента ведомство уволило его.

Сперва нападавший вступил с парнем в словесный конфликт, а потом жестоко избил, нанося множество ударов по голове и лицу.

Потерпевший получил тяжелую закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, линейный перелом височной кости и другие травмы.

Медикам пришлось ввести танцора в медикаментозную кому на 15 дней. В целом Гончаренко находился в больнице почти месяц, а на лечение ушло около 200 тысяч гривен.

Как писал OBOZREVATEL, недавно ГБР передало дело об избиении танцора Нади Дорофеевой в суд. Подозреваемому сотруднику УГО грозит 8 лет тюрьмы.