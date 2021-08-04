В УГО приняли решение по избившему танцора Нади Дорофеевой сотруднику

Управление государственной охраны Украины уволило из своих рядов военнослужащего, который жестоко избил танцовщика шоу-балета Нади Дорофеевой. Такое решение руководство управления приняло на служебном совещании в среду, 4 августа.

Об этом сообщила пресс служба УГО в Facebook. В Управлении осудили поступок бывшего сотрудника и назвал его "позорным" и "недопустимым".

"Принципиальная позиция руководства Управления заключается в том, что военнослужащие, которые нарушают принципы морали развитого общества, не должны нести службу в составе нашего ведомства", – отметили в ведомстве.

Напомним, инцидент с избиением парня произошел 1 августа. Пострадавший 22-летний юноша Евгений Гончаренко выходил из ночного клуба LIFT, когда на него внезапно напал мужчина.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL, нападающий оказался сотрудником Управления госохраны.

Ранее в распоряжении OBOZREVATEL оказалось эксклюзивное видео события.

Пострадавший юноша находится в реанимации без права посещения. Врачи пока не пытались выводить его из комы, поскольку у него очень серьезная закрытая черепно-мозговая травма. Друзья и семья открыли сбор средств в поддержку парня в реанимации,на его лечение и реабилитацию.