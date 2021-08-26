На лечение ушло 200 тысяч гривен: как живет танцор Дорофеевой после избиения. Эксклюзив

Танцор Нади Дорофеевой – Евгений Гончаренко – после выписки из больницы чувствует себя лучше с каждым днем. Он отдыхает, набирается сил, поддерживает общение с друзьями.

Об этом в эксклюзивном комментарии для OBOZREVATEL рассказал отчим парня Вячеслав. Также мужчина сообщил, что на лечение уже ушло около 200 тысяч гривен (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Женя уже неделю находится дома, отъедается, отдыхает, занимается реабилитацией. Пока что основная проблема с левой рукой и левым глазом, но специалисты говорят, что при правильном уходе все должно восстановиться. Морально Евгений чувствует себя хорошо, друзья устраивали ему вечеринку по возвращению из больницы", – объяснил Вячеслав.

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Отчим танцора Евгения Гончаренко также добавил, что не считал, сколько точно было потрачено на лечение.

"У меня есть чеки, которые я собираю для гражданского иска против обвиняемого. А есть расходы, за которые у меня не сохранилось чеков. На сегодняшний день цифра достигла около 200 тысяч гривен. Мы покупали все, что необходимо. Я первое время даже пытался записывать, но потом от этой мысли отказался", – сказал Вячеслав о расходах на лечение.

Напомним, танцора Евгения Гончаренко жестоко избили. У парня произошло кровоизлияние в мозг. Врачи сделали ему трепанацию черепа и ввели в медикаментозную кому. Нападавшим оказался Евгений Беспалый, сотрудник Управления государственной охраны Украины.

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