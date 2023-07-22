'Этот человек прекратил для меня существовать': Ефросинина сделала громкое заявление о Горбунове и ответила на хейт

Украинская телеведущая Маша Ефросинина с бранью набросилась на подписчиков, обвинивших ее в поддержке своего давнего друга – продюсера Юрия Горбунова, попавшего в скандал из-за съемок сериала за государственные средства. Звезда вынуждена была признаться, что с 2021 года он "перестал для нее существовать".

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Ефросинина заявила, что в посте о нежелании участвовать в публичных скандалах речь не шла о Горбунове. Ведущая в Instagram попросила фанатов не додумывать (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Да от**битесь вы от меня с тем Горбуновым. Этот человек прекратил лично для меня свое существование еще в 2021 году. Я писала о том, что, если вы боретесь за свою правду, вы злые на что-то, не нужно постоянно нуждаться в тех же проявлениях от меня в каждом таком случае", – написала Маша Ефросинина.

Знаменитость пожаловалась, что имеет множество дел, страхов и обязанностей. Ведущая также упрекнула поклонников, что им безразличны ее переживания.

"Почему я вас не интересую как человек, а только как объект, который надо раз**бать? Люди, уважаемые, думайте, а не додумывайте! Нам всем п**да с таким отношением друг к другу", – выругалась Ефросинина.

Напомним, что накануне звезда написала пост, в котором оправдалась за молчание в публичных скандалах. Подписчики ведущей обвинили ее в попытке защитить Горбунова, ведь знаменитости были близки.

Продюсер выиграл тендер на съемку 24-серийного комедийного сериала за 33 млн гривен об айтишниках. Горбунов на примере Охлобыстина объяснил, зачем снимает сериал за государственные деньги. Украинцы же упрекнули звезду, что защитникам Украины на передовой нужно оружие, авто и дроны, а не шутки.

Как писал OBOZREVATEL, в обращении к украинцам 20 июля президент Владимир Зеленский сказал, что каждый проект, который можно реализовать за счет внебюджетных ресурсов, должен быть реализован именно так. А министр культуры Александр Ткаченко в тот же день подал в отставку "из-за волны недоразумения".

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