'Это выживание, если честно'. Звезда сериала 'Домик на счастье' призналась, сколько тратит ежемесячно на жизнь в США

Популярная украинская киноактриса Светлана Косолапова, которую хорошо знают зрители по одной из главных ролей в сериале "Домик на счастье" с началом вторжения нашла убежище от войны в США. Она живет в Нью-Йорке уже около двух лет.

В интервью OBOZ.UA актриса призналась, сколько стоит ей жизнь за границей и какие новые профессии ей пришлось освоить, чтобы сводить концы с концами в одном из самых дорогих городов мира.

"Говорят, чтобы жить в Нью-Йорке, нужно 7-8 тысяч, – рассказывает Косолапова. – 100 долларов – это один раз сходить в магазин. Когда приехала, устроилась в еврейскую школу, где было очень много украинцев. Эта организация помогала нашим переселенцам просто невероятно. Брали детей на обучение бесплатно, организовывали группы продленного дня – тоже бесплатно, автобусы, питание. Меня пригласили быть координатором между родителями, детьми и учителями".

"Но работа в офисе – для меня смерть, – признается актриса. – Я просто умирала, честно. И в конце концов ушла. А параллельно работала в кейтеринговых компаниях – и как официант, и как уборщик. И курьером была – осуществляла доставки. Чтобы выжить, здесь нужно много денег. И у всех здесь по две-три работы – иначе никак. В школе я получала 2600 долларов, 1500 отдавала за жилье. И того, что оставалось, разумеется, не хватало. Поэтому ты вынужден дальше искать какие-нибудь работы. Это выживание, если честно. Те, кто получают 10 тысяч в месяц, думаю, живут нормально. А такие, как я, это от зарплаты до зарплаты. Еще я здесь создала актерские курсы для украинцев. Сейчас это очень помогает, но это нестабильный доход".

Полное интервью с актрисой Светланой Косолаповой читайте OBOZ.UA завтра, 10 апреля.

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