'Это все из какой жизни?' Анатолий Анатолич тронул сеть фото с Зеленским и вспомнил о временах до войны

Украинский телеведущий Анатолий Анатолич сообщил, что до войны он имел тихую и счастливую жизнь, но, как и многие из нас, не ценил этого. Шоумен показал фотографию с президентом Украины Владимиром Зеленским, которая была сделана до полномасштабного вторжения, и навеял на фанатов теплые воспоминания мирных времен. Подписчики утверждают – такой жизни, как раньше, уже не будет.

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Снимок с главой государства Анатолич распространил в Instagram. На кадре они позировали во время съемок утреннего шоу "Сніданок з 1+1". Ведущий надел классический костюм синего цвета и белую рубашку, а Владимир Зеленский – темно-синие джинсы и голубую футболку (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Что это было за время? Это вообще реально было, когда без войны и так. И говорили о юморе, и о кино. И без седины, и без боли в глазах. Это все из какой жизни?", – шоумена охватила ностальгия.

Под новым постом фолловеры поддержали своего кумира и начали вспоминать счастливые события, произошедшие до 24 февраля 2022 года. "Это все из прошлой, прекрасной жизни. Но это будет и в будущем, нужно верить. Мы еще увидим нашего президента с улыбкой, но грусть в его глазах уже не стереть", "Не верится, что так было", "Какие же мы все-таки счастливые были, могли веселиться, танцевать, отрываться с друзьями", "Были времена... Помню этот период. В крови течет боль", – читаем комментарии в Instagram.

К слову, совсем недавно Анатолий Анатолич забрал из Парижа свою семью. Мужчина женат на основательнице продюсерской компании Yula Company и школы коммуникаций PRaktika Юлии Бойко. Супруги воспитывают троих детей: две дочери 11 и 9 лет, а также годовалого сына.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Анатолий Анатолич рассказал о конфликте дочери с одноклассником из России. Дети не нашли общий язык из-за политической ситуации между Украиной и РФ. Ситуацию быстро уладили, однако родители мальчика так и не попросила прощения у звездной семьи.

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