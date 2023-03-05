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Анатолий Анатолич растрогал сеть видео с дочерью, которая впервые за время полномасштабной войны вернулась домой

Анна Кравчук
Люди
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Анатолий Анатолич растрогал сеть видео с дочерью, которая впервые за время полномасштабной войны вернулась домой

Популярный украинский ведущий Анатолий Анатолич после полномасштабного вторжения России в целях безопасности вывез свою супругу и троих детей за границу, во Францию. Однако на днях семья шоумена впервые за год войны вернулась в Украину. 11-летняя Алиса, старшая дочь знаменитости, не смогла сдержать слез, оказавшись дома.

Видео дня

Родители запечатлели эмоции ребенка на камеру. Соответствующее видео Анатолич разместил на личной странице в Instagram, чем растрогал своих коллег и поклонников (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

По реакции девочки было понятно, как сильно она скучала по дому. Ступив на родной порог, она тут же расплакалась.

Анатолий Анатолич растрогал сеть видео с дочерью, которая впервые за время полномасштабной войны вернулась домой

"Мои дети 1 год без дома. Я хочу чтобы мы никогда не забывали, что попытались у нас отнять. Наш дом. Не отдадим", – подписал трогательные кадры известный интервьюер.

В видео также попали умилительные моменты встречи Алисы с ее домашними питомцами – собачками Элей и Айзой. Как прокомментировала за кадром мама девочки, животные очень выросли и изменились за время их отсутствия.

Анатолий Анатолич растрогал сеть видео с дочерью, которая впервые за время полномасштабной войны вернулась домой

Комментаторы, глядя на искренние слезы дочери Анатолича, и сами не смогли сдержать эмоций – признавались, что плакали вместе с девочкой. В частности, прокомментировал видео ведущий Андрей Бедняков, дети которого и жена уже больше года живут в США и пока вряд ли смогут вернуться домой, поскольку сыну звезды всего 4 месяца.

"Бляха, ты меня растрогал... Пускай все дети увидят свой дом", – оставил Бедняков под роликом.

А певица и модель Даша Астафьева написала: "Ты что творишь! Как спать теперь... Реву. Обнимаю вас, не пренебрегайте тревогами!". Не сдержалась и исполнительница Светлана Тарабарова, оставив комментарий: "До слез".

Как писал OBOZREVATEL ранее, средняя дочь Анатолия Анатолича – 9-летняя Лола – поскандалила с одноклассником-россиянином, который, как и дочки ведущего, учится в парижской школе. Дети не нашли общий язык из-за политической и военной ситуации между Украиной и РФ.

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