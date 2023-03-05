Анатолий Анатолич растрогал сеть видео с дочерью, которая впервые за время полномасштабной войны вернулась домой

Популярный украинский ведущий Анатолий Анатолич после полномасштабного вторжения России в целях безопасности вывез свою супругу и троих детей за границу, во Францию. Однако на днях семья шоумена впервые за год войны вернулась в Украину. 11-летняя Алиса, старшая дочь знаменитости, не смогла сдержать слез, оказавшись дома.

Видео дня

Родители запечатлели эмоции ребенка на камеру. Соответствующее видео Анатолич разместил на личной странице в Instagram, чем растрогал своих коллег и поклонников (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

По реакции девочки было понятно, как сильно она скучала по дому. Ступив на родной порог, она тут же расплакалась.

"Мои дети 1 год без дома. Я хочу чтобы мы никогда не забывали, что попытались у нас отнять. Наш дом. Не отдадим", – подписал трогательные кадры известный интервьюер.

В видео также попали умилительные моменты встречи Алисы с ее домашними питомцами – собачками Элей и Айзой. Как прокомментировала за кадром мама девочки, животные очень выросли и изменились за время их отсутствия.

Комментаторы, глядя на искренние слезы дочери Анатолича, и сами не смогли сдержать эмоций – признавались, что плакали вместе с девочкой. В частности, прокомментировал видео ведущий Андрей Бедняков, дети которого и жена уже больше года живут в США и пока вряд ли смогут вернуться домой, поскольку сыну звезды всего 4 месяца.

"Бляха, ты меня растрогал... Пускай все дети увидят свой дом", – оставил Бедняков под роликом.

А певица и модель Даша Астафьева написала: "Ты что творишь! Как спать теперь... Реву. Обнимаю вас, не пренебрегайте тревогами!". Не сдержалась и исполнительница Светлана Тарабарова, оставив комментарий: "До слез".

Как писал OBOZREVATEL ранее, средняя дочь Анатолия Анатолича – 9-летняя Лола – поскандалила с одноклассником-россиянином, который, как и дочки ведущего, учится в парижской школе. Дети не нашли общий язык из-за политической и военной ситуации между Украиной и РФ.

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