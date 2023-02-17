Показала красноречивый жест: Анатолий Анатолич рассказал о конфликте дочки с одноклассником из России

Семья украинского радиоведущего Анатолия Анатолича сейчас проживает во Франции. 11-летняя Алиса и 9-летняя Лола посещают парижскую школу. На днях директор учебного заведения рассказал звездному папе, что одна из девочек поскандалила с одноклассником-россиянином. Дети не нашли общий язык из-за политической и военной ситуации между Украиной и РФ.

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Об этом шоумен поведал в своем Instagram. Он отметил, если родители мальчика не объяснили ему, что Россия – страна-агрессор, он разрешает девочкам в произвольной форме донести свою мысль. В школе также сообщили, что Лола показывала средний палец парню из соседнего государства (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

"Лол, ты такая хорошая девочка у меня выросла. Такая красивая. Непослушная, пожаловался на тебя директор школы. Что ты ф*ки тыкала мальчику из России. Что ты ругалась с мальчиком из России. Я разрешаю, если он говорил что-то плохое про Украину, то, конечно, ты должна отвечать", – сказал Анатолий Анатолич дочке на видео.

Он также объяснил – конфликт в школе быстро был улажен. Но родители мальчика попросили директора школы, чтобы политические вопросы больше не поднимались в классе. Они не захотели поговорить с семьей телеведущего и не пытались наладить с ними контакт. К слову, российская семья - не беженцы и давно проживают во Франции.

"Мои дети были единственными украинцами, которые учились в этой школе. Лола в классе показывала видео об Украине (которое смонтировал Артем Григорян, и специально перевели на французский), и все были в шоке, какая Украина красивая, и что сейчас там происходит, и что переживают наши дети", – написал радиоведущий в личном блоге.

Недавно OBOZREVATEL информировал, что Анатолий Анатолич встал на защиту певицы Веры Брежневой, которая долгое время жила и работала в Российской Федерации. Мужчина утверждает, ее стоит простить за слова "я не украинская певица", так как звезда раскаялась и весь 2022 помогала ВСУ.

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