'Мне платили 50 тысяч гривен в месяц'. Мицкевич рассказал, чем закончился 'тайный роман' с Поляковой и как его 'кинула' команда певицы

Звездный повар и ведущий Владислав Мицкевич раскрыл новые подробности скандала вокруг "тайного романа" с женатой певицей Олей Поляковой. Он признался, что действительно работал в команде звезды за 50 тысяч гривен, имел конфликт с ней и пытался разрешить его после резонансных "видеооткровений" об отношениях, но блондинка его заблокировала.

Об этом и не только Мицкевич рассказал в интервью Богдану Беспалову в сотрудничестве с OBOZ.UA. Звезда шоу "МастерШеф" просил прощения у артистки за то, что на всю страну заявил, что жил с ней целый год.

С Поляковой кулинар познакомился на съемочной площадке. Между звездами, по его словам, почти сразу завязалось теплое общение со взаимными шутками.

"Я со всеми знаком. И с мужем (Вадим Буряковский – ред.) – нормальный мужик. С Машей знаком, с Алисой. Ну короче, нормально мы общались. Откровенно, я уверен в этом, у нас была большая симпатия. У нас были гастроли, повсюду были с ней", – сказал Мицкевич.

Он добавил, что планировал и дальше работать с артисткой, что якобы очень не нравилось ее продюсеру Михаилу Ясинскому. Однако резонансные видео положили конец сотрудничеству. После публикаций в Instagram, где кулинар выбрасывал через окно обувь и признавался в "романе" с блондинкой, они еще общались.

"Мы общались через два часа после того, как эти видео появились. Мы обсуждали эту ситуацию. Конечно, я извинился. Я написал Вадику, что такая ситуация сложилась, что я больше не буду трогать твою семью... Во-первых, нужно понимать , что это все хайп. Во-вторых, если бы это было правдой, то нужно разбираться не со мной, а со своей второй половинкой", – сказал ведущий кулинарных шоу.

Конфликт у них с исполнительницей возник из-за финансового вопроса. По словам Мицкевича, он согласился заниматься TikTok артистки за 50 тысяч гривен в месяц, но когда пришло время второй оплаты, Михаил Ясинский потребовал чеки и другие отчеты о расходах.

На этой основе артист поссорился с командой Поляковой. И хотя после скандала с уже удаленными видео он пытался прийти к общему мнению и даже на базе этого запустить проект, Полякова наотрез отказалась общаться дальше.

"Я ей писал вчера. Она меня повсюду заблокировала. Мы должны понимать, что каждому человеку нужно время простить или не простить. Мне кажется, что простить можно все, потому что обида – это проблема того, кого обидели. Было бы умнее общаться со мной и сделать на этом какой-нибудь продукт. Это было бы интересно", – подчеркнул Мицкевич.

Ранее OBOZ.UA писал, как на скандал с "тайным романом" отреагировал муж Оли Поляковой. Он пригрозил Мицкевичу использовать "нестандартные способы", чтобы проучить повара.

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