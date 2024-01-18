Это точно не рак: всплыли детали операции Кейт Миддлтон в клинике, которую называют 5-звездочным отелем

В среду, 17 января, Кенсингтонский дворец неожиданно сообщил, что принцесса Кейт Миддлтон госпитализирована в больницу на операцию брюшной полости. Она прошла успешно, но реабилитация продлится около 2-3 месяцев. За это время любая общественная деятельность Кэтрин будет приостановлена.

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Дворец не сообщает, какую именно операцию проводили, известно лишь, что принцесса точно не болеет раком. В "Лондонской клинике" она пробудет от 10 до 14 дней, после чего вернется домой для полного выздоровления, сообщает Daily Mail. Госпитализация не произошла внезапно и об ухудшении самочувствия Кейт не сообщала, поэтому, вероятно, операция должна была быть плановой.

Это может быть то, что беспокоит ее всю жизнь, и она так и не успела решить, или проблема, о которой стало известно недавно. Две недели в больнице – это дольше, чем мы обычно ожидаем. Мы все надеемся, что это что-то незначительное и операция проста. Самое главное, чтобы у нее было достаточно времени для восстановления и это не было слишком стрессовым для нее и ее семьи", – рассказала The Sun врач общей практики, Зои Уильямс.

"Для хирургии брюшной полости большинство людей остаются в больнице от четырех до семи дней", – сообщила другой врач, Дебора Ли, в The Express относительно долгого пребывания Кейт в больнице.

Не только Кэтрин прекратит свою общественную деятельность на период реабилитации, но и муж, принц Уильям, ощутимо ее сократит. Известно, что все поездки за границу будут отменены, а другие общественные мероприятия уменьшатся в количестве. Ведь весь уход за тремя детьми, у которых нет няни, да еще и жены упал на его плечи.

Кейт Миддлтон проходит лечение в частной "Лондонской клинике". Известно, что больница имеет немало удобств, а некоторые англичане называют ее даже 5-звездочным отелем. Пациенты получают собственные услуги консьержа, в то время как на кухне шеф-повар готовит блюда из изысканных продуктов.

"Ванная комната была укомплектована брендированными туалетно-косметическими средствами, жалюзи и температура в комнате регулировались с помощью пульта дистанционного управления, а потолок был усеян звездами, которые можно было включить, чтобы они светились. Сам уход также был значительно лучше, персонал представлялся каждый раз, когда входил в комнату, они объясняли все, что собирались делать, и почему это делали, информируя меня о каждом шаге моего процесса лечения, они даже предложили помочь помыть мне волосы, но самое главное, что они дали мне почувствовать, что я важна и что хотят помочь мне поправиться", – рассказала Daily Mail Димпл Мистри, которая проходила лечение в "Лондонской клинике".

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Кенсингтонский дворец неожиданно сообщил о госпитализации Кейт Миддлтон. Принцесса успешно перенесла операцию, но, вероятно, до Пасхи не будет появляться на публике. В частности, в заявлении дворца сообщили, что не будут рассказывать детали болезни Кэтрин.

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