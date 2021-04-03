"Это огромный опыт": Анастасия Приходько рассказала о своих открытиях в грандиозном шоу "Маска"

В субботу, 3 апреля, на телеканале "Украина" состоялся одиннадцатый выпуск популярного шоу "Маска", во время которого покинула проект звезда в образе таинственной Бабки – певица Анастасия Приходько.

Эксклюзивно для OBOZREVATEL артистка рассказала, почему не считает себя профессиональной вокалисткой и поделилась своими впечатлениями от шоу. Она также призналась в том, было ли ей сложно экспериментировать с голосом (чтобы просмотреть все фото, проскролльте до конца страницы).

– Анастасия, поделитесь вашими впечатлениями от участия в самом популярном шоу страны "Маска".

– Скажу честно, на протяжении всего шоу я немного волновалась, ведь маску могли снять в любой момент. К тому же, постоянно чувствовала некую зажатость – хотелось показать все, на что способна, но с другой стороны понимала – у каждого есть привычки, по которым могут узнать. Но несмотря на все, для меня это огромный опыт!

– Вы удивили всех, а удалось ли удивить себя столь яркими вокальными перевоплощениями?

– Я очень благодарна проекту "Маска", за возможность воплотить в жизнь все мечты, как вокалиста. Поэтому мне лестно за поддержку и теплые слова детективов. Тем более, признаюсь, песни, которые я исполняла на сцене – мои любимые, но я и сама не знала, что могу такое спеть. Особенно композицию Мэрилин Монро – это просто гениально!

Таинственная Бабка в шоу "Маска" пресс-служба шоу "Маска"

– Насколько сложно вам было экспериментировать с голосом?

– Несложно, потому что для меня это естественно. Я продемонстрировала, как должны выглядеть четыре октавы и сверху, и снизу. Очень благодарна Богу за такой талант.

– Анастасия, в подсказках о вас, было сказано, что вы не профессиональная певица. Но как это возможно, ведь вы окончили институт имени Р. М. Глиэра?

– Да, не профессиональная, к сожалению. Думаю, уже можно об этом говорить. Дело в том, что когда я училась в институте, не было возможности заниматься со мной. У нас на курсе было всего две девочки-народницы и нас смешивали с другими группами: эстрадниками, академистами. На одном из курсов преподаватель мне сказала: "Если займусь твоим голосом профессионально, могу его сломать, тогда ты больше не споешь, как прежде. А ты самородок". Она освободила меня от курса.

Поэтому занятия, которые я проходила и песни, которые пела, оканчивая институт – это было только то, что указывали в программе. По факту, никто не занимался моим голосом, и никто не лез в вокал. Так что это правда – я не профессиональная певица, педагоги никогда не работали со мной.

Анастасия Приходько в образе Бабки на шоу "Маска" пресс-служба шоу "Маска"

– Но на шоу "Маска" есть профессиональные вокалисты, которые занимались постановкой голосов участников, насколько вам сложно было работать с ними?

– Я уже была знакома с Натальей Ефименко и очень благодарна ей за работу. А также спасибо музыкальному продюсеру шоу Сергею Грачеву. Они мне много подсказывали, делились нюансами, как правильно исполнять женские песни, но у них не было опыта того, как женщина может исполнять мужские. Поэтому здесь всю ответственность я брала на себя и пела так, как умею, как было дано Богом.

– А как вы реагировали на догадки звездных детективов? Что удивило вас больше всего?

– Не было такого, чтобы они говорили мимо, а вот вопросы DZIDZIO меня очень смешили. Мне было очень приятно слышать комментарии Андрея Данилко и то, что он меня похвалил. Ведь я его просто обожаю! А вообще, не могу сказать, что мне что-то не понравилось – это действительно грандиозное шоу, подобного которому не было в Украине!

Анастасия Приходько рассказала об участии в шоу "Маска" пресс-служба шоу "Маска"

– Вы не раз говорили, что женственность вам неприсущая, но изначально Бабка появилась на сцене шоу "Маска" на каблуках, почему все же отказались от них?

– Это не мое! Я очень разнервничалась и пообещала всем ходить женственно, только без каблуков. Потому что, сколько бы раз я в них не выходила, постоянно спотыкалась или могла даже подвернуть ногу.

– Шоу очень загадочное. Насколько сложно было держать в тайне ваше участие? Догадывались ли близкие?

– Все бегали за мной, интересовались. А я по своей натуре очень доверчивый человек и мне всем хочется делиться. Но этот секрет я сохраняла, как могла – никому не рассказала. И знала, что в итоге будет много удивлений, потому что маскировалась я по полной. Поэтому рада, что уже через неделю финал и я смогу поделиться всем интересным, что сняла за кулисами шоу "Маска".

Анастасия Приходько в образе Бабки на шоу "Маска" пресс-служба шоу "Маска"

Как сообщал OBOZREVATEL: