'Это не все понимают': Тарас Цымбалюк объяснил, почему не служит в ВСУ после полученной повестки

Скандальный украинский актер и звезда "Спіймати Кайдаша" Тарас Цымбалюк объяснил, почему не служит в Вооруженных Силах Украины, хотя получал повестку в 2022 году. В частности, он заявил, что уже не обращает внимания, когда люди хейтят его по поводу жизни в тылу, а не борьбы на фронте.

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Единственное, что разочаровывает актера, это большое количество подобных сообщений от людей, "думающих поверхностно". В подкасте Алины Шаманской он объяснил, что все мужчины не могут идти воевать, ведь среди гражданских также есть немало работы.

"Я в начале [полномасштабной] войны реагировал неоднозначно на то, что мне писали люди, "если ты не в окопе, значит ты не мужчина". В плане хейта как-то я стал на это все реагировать совершенно иначе. Во-первых, меня разочаровывает этот пласт людей, которые пишут эту всю х*йню. И их так много... Нет смысла на это реагировать. Мы приезжаем со спектаклем в Днепр, где были прилеты, а люди благодарят, что мы приехали с "Кайдашевою сім'єю", они посмеялись, перезагрузились. Все деньги, которые мы заработали, отдали военным. Это кто-то должен делать, но не все понимают", – объяснил Тарас Цымбалюк.

По словам актера, не все мужчины должны быть на фронте, а люди, упрекающие в соцсетях, не понимают последствий тотальной мобилизации. Он объяснил на собственном примере, что в тылу люди тоже нужны.

"Есть люди, которые очень категоричны, поверхностны. Они считают, что все мужчины в Украине должны пойти на передовую. Они не понимают, чем это закончится, если это действительно произойдет, хотя это невозможно. Я уже молчу о том, что нет ни одной войны в мире, где служили бы все мужчины. Это невозможно с точки зрения логистики, организационных моментов, военного менеджмента и всего прочего", – сказал актер.

Однако звезда украинских сериалов добавил, что все же испытывает чувство вины, но пытается самостоятельно себя успокаивать. В частности, он объяснил, что хоть не служит в ВСУ, но помогает армии благотворительностью, открывая сборы.

"То, что я помогаю ВСУ, это долг каждого. Я очень благодарен людям, которые служат в ВСУ", – отметил он.

К слову, Тарас Цымбалюк в январе 2023 года сообщал, что получил повестку и проходил ВЛК. Тогда он объяснил, что стоит в очереди, чтобы отправиться на фронт и ждет звонка. Однако актер признавался, что боится ехать на передовую. Звезда сравнил службу с актерским делом и отметил, что в каждой профессии есть свои специалисты.

Ранее OBOZ.UA писал, что Тарас Цымбалюк оскандалился вечеринкой в компании с Анной Алхим. Группа друзей весело проводила время под российский аккомпанемент. Актер не прокомментировал свое постыдство, но осмелился обвинить всех хейтеров и журналистов.

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