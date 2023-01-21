"Прошел медосмотр, стою в очереди": Тарас Цымбалюк признался, что получил повестку. Видео
Звезда сериала "Спіймати Кайдаша", актер Тарас Цымбалюк рассказал, что вероятнее всего ему придется отправиться на фронт, отстаивать независимость Украины. Он получил повестку, прошел медосмотр и стоит в очереди, в ожидании звонка. Однако секс-символ украинского кинематографа признался, так как он не служил в армии – боится ехать сразу на передовую.
Данной новостью знаменитость поделился в интервью со Славой Деминым. Цымбалюк сравнил службу с актерским делом, и отметил, что в каждой профессии есть свои специалисты. Актер подчеркнул – "в кадре" он может быть несколько суток, но армию еще не знает (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).
"Мне пришла повестка. Я прошел медосмотр. Все. Я, к сожалению, не имел военной кафедры, в армии я тоже не служил. Я бы пошел туда, где бы я уверенно чувствовал себя. Если бы меня чему-то научили, я бы пошел туда", – поделился своими мыслями Тарас с ведущим.
По словам мужчины, он спокойней воспринял бы данную ситуацию, если был уверен, что сперва его обучат всем необходимым навыкам, а потом отправят отстаивать честь страны. Так как артист ничего не смыслит в военном деле, он волнуется за свое будущее.
"Не боюсь армии, а того, что после нее нужно будет ехать на передок. Когда отправляют на передок людей, которые, грубо говоря, сегодня получили повестку, а через две недели они туда едут – это, конечно, треш. Но как некуда деваться, я это допускаю. Поэтому я, пожалуй, спокойнее бы это воспринял, если разложить какие-то этапы... А сейчас это, что ведро холодной воды на голову", – констатирует украинская звезда.
Напомним, Тарас Цымбалюк родился 16 декабря 1989 года в городе Корсунь-Шевченковский (Черкасская область). В 2019 году про мужчину узнали благодаря главной роли в историческом фильме "Черний ворон", а весной 2020 года он закрепил успех еще одной ролью в известном сериале "Спіймати Кайдаша". Селебрити был женат на визажисте Тине Антоненко, а до этого встречался с участницей "Холостяк-12" Викторией Варлей.
Недавно OBOZREVATEL писал, Тарас Цымбалюк до полномасштабного вторжения РФ в Украину снимался в российских проектах. Сейчас же он понимает - участие в подобных инициативах "культивировало плохое национальное сознание" у украинцев. Он верит, что война и отказ от всего российского дадут толчок для развития отечественного кинопродукта.
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