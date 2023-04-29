Нашли под завалами в Умани: погиб украинский музыкант, который писал песни для Джамалы. Фото

Во время ракетного удара по Умани 28 апреля 2023 года погиб известный украинский музыкант из Николаева Владимир Макаровский. Мужчина выступал в рок-группе "Фокстрот", писал песни и мог похвастаться виртуозной игрой на гитаре.

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О смерти артиста сообщил его коллега Антон Слепухин в Facebook. Он назвал вокалиста "фирменным рокером" и признался, что именно Владимир научил его исполнять качественный рок на английском языке (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Старший товарищ, музыкант, учитель. Самый фирменный рокер из старичков, которого я знал. Именно он дал мне понять, как можно и нужно исполнять качественный рок на английском языке. Добряк, настоящий индеец. Родился только не там, где нужно. Могу, не покривив душой, сравнить его со многими западными вокалистами. Умер тоже не там, где нужно", – написал Слепухин.

Кроме того, стало известно, что украинская певица Джамала хорошо знакома с Макаровским. Погибший – отец ее подруги и соавтор нескольких знаменитых песен исполнительницы. Как сообщила звезда, трехлетняя внучка теперь никогда не увидит своего дедушку.

"Россия не устает нас терроризировать. Мои соболезнования, не простим", – написала Джамала в Instagram-stories. А в Facebook под трагическим известием читаем комментарии пользователей сети, которые были знакомы с музыкантом: "Тяжело расставаться с таким человеком. Он был и учителем, и другом, и примером во многом. Столько планов было, столько музыки хорошей написано. Он альбом такой классный писал, действительно выдающийся, не все успел".

Недавно OBOZREVATEL сообщал, что на войне погиб украинский рокер родом из Каменского Днепропетровской области Андрей Касенюк. Он играл в составе группы SilverTown, а затем стал командиром отделения артразведки на направлении Лисичанск – Кременная.

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