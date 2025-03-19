'Это не просто обнажение'. Наталья Денисенко рассказала о реакции мужа на ее пикантную сцену в кино, о которой ему не сказала

Актриса Наталья Денисенко, сыгравшая главную роль в фильме "Когда ты выйдешь замуж?", на премьере картины публично призналась, что ее муж, не менее известный украинский актер Андрей Фединчик, ныне служащий в ВСУ, не знает о некоторых нюансах съемок жены. В частности, речь шла об одной из сцен фильма, где Наталья согласилась сняться полуобнаженной.

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В интервью OBOZ.UA артистка рассказала, какой была реакция мужа на увиденное. Актриса также объяснила, почему не обсудила с Андреем до съемок целесообразность этой сцены. По словам Натальи, ее появление в кадре топлесс не было прописано в сценарии – это было неожиданное предложение.

"Мой муж отреагировал на это с пониманием, ведь сам актер и хорошо знает специфику киносъемок, – уверяет Наталья. – Он понимает, что некоторые решения принимаются спонтанно, прямо на площадке, поэтому у меня не было возможности предварительно обсудить это с ним. На премьере картины я сказала, что как женщина вправе самостоятельно решать, как себя проявлять в социуме. Мы живем в современном мире, где каждый из нас имеет право на самовыражение, и это абсолютно нормально. Я понимаю, когда мужчина хочет защитить свою партнершу от лишнего внимания, и мне тоже нравится это чувство заботы и безопасности в отношениях. Но контролировать или запрещать женщине выражать себя – это недопустимо".

"Если женщине хочется публиковать красивые фото или видео в белье – это ее выбор, и ни один мужчина не имеет права ее ограничивать, – продолжает актриса. – Это не вопрос морали, это право каждого человека. Если бы мы жили в мусульманской стране или я исповедовала эту религию, возможно, не могла бы себе такого позволить. Но в этом случае это моя позиция, и я считаю, что имею право на выбор и самовыражение".

Актриса говорит, что не имела возможности посоветоваться с мужем относительно уместности обнаженной сцены, потому что это была спонтанная идея режиссера: "Алексей предложил ее во время съемок, и я сразу согласилась, поскольку эта сцена имела глубокий художественный смысл. В кадре мы не просто показали обнажение – это был элемент искусства. Над кроватью героини висела "Дрезденская Венера", и эта деталь была важной для сюжета, ведь моя героиня Ксения хорошо разбирается в искусстве, это ее профессия. Алексей предложил именно такой визуальный ход, и это выглядело очень эстетично, поэтому я согласилась".

Ранее OBOZ.UA писал о других неожиданных подробностях громкой комедии "Когда ты выйдешь замуж?", в частности о том, как актриса Антонина Хижняк "выносила мозг" режиссеру во время съемок.

Полное интервью с Натальей Денисенко читайте на OBOZ.UA в четверг, 20 марта.

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