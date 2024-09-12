'Это гром или сбивают ракеты?' Жуткая ночь в Киеве под сирены и звуки природы испугала звезд

Ночь с 11 на 12 сентября для украинцев снова была неспокойной. Кроме того, что российские оккупационные войска запустили по территории страны ударные беспилотники типа Shahed-136, столицу накрыла гроза.

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Жуткая ночь под звуки природного явления и сирены испугала звезд отечественного шоу-бизнеса. OBOZ.UA собрал реакции артистов, которыми они поделились в социальных сетях.

Злата Огневич

Известная певица рассказала поклонникам, что сегодня очнулась от громких звуков на улице. По словам Златы Огневич, сначала она подумала, что прямо над ее домом ПВО сбивает враждебные цели, однако впоследствии поняла – это только гром.

Кристина Решетник

34-летняя блоггер в своем Instagram отметила, что сочетание воздушной тревоги и грозы в один момент может свести с ума.

Григорий Решетник

Со своей стороны популярный телеведущий с иронией отреагировал на жуткую ночь, попросив государственного секретаря США снова приехать в Киев.

"Блинкен, вернись. Если Вы есть – тревоги нет. Совпадения? Не думаю", – высказался Григорий Решетник.

Анжелика Рудницкая

Украинская певица коротко, однако метко охарактеризовала сегодняшние события: "Громо-шахедная ночь без сна. 12 сентября 2024 года".

Инна Мирошниченко

Жена украинского телеведущего Тимура Мирошниченко поделилась утренним фото со своими детьми. На снимке видно, как двое дочерей и сын звездной пары спят после громкой ночи.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что украинские комики с юмором отреагировали на смерть звезды КВН и вспомнили Путина.

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