Это едва не сломало их жизнь! Брэд Питт, Линдси Лохан и другие: пять знаменитостей, которые страдали от алкоголизма

Иногда звездам трудно справиться со стрессом, тяжелым графиком, хейтом и семейными проблемами самостоятельно, поэтому они ищут легкий способ забыться – алкоголь. Пьянство часто фатально оборачивается для карьеры и здоровья знаменитостей, однако некоторым из них все же удается побороть зависимость.

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Глядя на их успехи в мире кино, иногда трудно догадаться, что в свое время жизнь этих влиятельных и узнаваемых талантов висела на волоске. OBOZREVATEL решил рассказать об их историях (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Брэд Питт

Голливудская звезда Брэд Питт честно признавался, что пристрастился к рюмке из-за проблем в браке с Анджелиной Джоли. Знаменитости решали вопросы через суд, а весь мир до сих пор наблюдает за их разделом имущества и детей. Это давление, по словам актера, оказало большое влияние на психологическое состояние и поэтому он решил таким образом уйти от чувств. Хоть прошло немало времени, но американец все же преодолел зависимость.

Зак Эфрон

Обретя бешеную популярность в юном возрасте, Зак Эфрон дважды попадал в больницу из-за передозировки алкоголем и наркотиками. В разговоре с журналистами актер объяснял, что жить одному в Голливуде в 20 лет в безумном графике стало слишком тяжелым испытанием для него, однако впоследствии он справился со стрессом.

Деми Ловато

Сложно представить, что звезда детских сериалов и фильмов Disney в свое время боролась с алкогольной и наркотической зависимостями. Причиной тому стали детские травмы звезды, ведь ее родители также злоупотребляли запрещенными веществами и даже дрались в присутствии ребенка. К психологическим травмам добавилось также расстройство пищевого поведения, поэтому в какой-то момент Ловато решила забыться.

Дэниел Рэдклифф

Звезда франшизы о Гарри Поттере Дэниел Рэдклифф признался, что употреблял алкоголь, чтобы справиться со своим статусом знаменитости. Хотя он наслаждался работой, актер делился, что закрылся от мира во избежание внимания публики и постоянного контроля.

Линдси Лохан

Линдси Лохан была одной из тех звезд, которые прославились в детстве, когда еще не могли сознательно анализировать окружающий мир и легко подвергались воздействию. За ее плечами не одна госпитализация и даже проблемы с законом, однако с 2013 года Лохан поборола роковую зависимость и занялась восстановлением здоровья. Это помогло звезде вернуться на экраны и реабилитироваться в глазах поклонников.

Ранее OBOZREVATEL писал, как сложилась судьба детей Анджелины Джоли и Брэда Питта. У экс супругов 6 детей, трое из которых – усыновлены.

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