'Это было смешно': Дорофеева вспомнила, как Кацурин предложил ей пожениться. Видео

Известная украинская певица Надя Дорофеева вспомнила, как киевский ресторатор и музыкант Миша Кацурин предложил ей пожениться. По словам звезды, это было довольно смешно, поскольку любимому пришлось дважды просить ее руки. Дело в том, что первое предложение артистка попросту не услышала.

Видео дня

Об этом забавном и милом моменте Дорофеева рассказала в интервью "Нашему радио". По словам исполнительницы, она и Кацурин еще в самом начале отношений знали, что дело дойдет до свадьбы.

"Мы в принципе понимали, что мы поженимся. Мы поняли это с самого начала отношений", – призналась артистка.

Что же касается предложений, то Кацурин не стал устраивать помпезных и оригинальных шоу. Сделал он это во время поездки с Надей на скутере. Из-за ветра, шума на дороге и шлема на голове певица не сразу поняла, что ей говорит избранник.

"Предложение он мне сделал достаточно смешно: мы на скутере ехали в этот момент, и когда он его делал, я была в шлеме и не услышала ничего. Он психанул, остановился, слез со скутера и говорит: "А ты поняла, что я сделал тебе предложение?" Я говорю: "Нет, я ничего не слышала". И он снова это сделал", – поделилась знаменитость.

Также артистка поделилась, осталась она Дорофеевой или же взяла фамилию мужа.

"Я – Дорофеева, и это на всю жизнь", – заверила звезда.

Стоит отметить, что накануне новости о замужестве исполнительницу заметили в ЦНАПе. Как оказалось, там она выписывалась из дома, в котором жила вместе с Владимиром Дантесом – бывшим мужем-музыкантом. Совместно нажитое имущество эксы продали.

Напомним, слухи о том, что пара узаконила свои отношения, ходили с середины июня этого года. 13 июля Дорофеева и Кацурин раскрыли, что стали мужем и женой.

Однако многие фаны с критикой встретили решение влюбленных узаконить свои отношения. Дорофеева ответила хейтерам и призналась, что ее не волнует мнение посторонних людей.

С хейтом после свадьбы столкнулся и Кацурин. Многим интернет-пользователям не понравился образ жениха. Ресторатор надел на церемонию кепку и кеды, что вызвало шквал шуток и критики в его сторону. Дорофеева, к слову, раскрыла, что изначально для любимого купили совершенно другой костюм, но так его и не использовали.

Как писал OBOZREVATEL ранее, ведущая и подруга семьи Маша Ефросинина показала свой образ за $9 тысяч, в котором появилась на свадьбе пары, а экс-муж исполнительницы, музыкант Владимир Дантес признался, пригласили ли его на церемонию. Все подробности – в нашем материале.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!