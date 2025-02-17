'Это было неожиданно': Кошевой впервые рассказал, куда делся 'Тамбовский волк' и продолжает ли он работать с 'Кварталом 95'

Украинский шоумен и актер Студии "Квартал 95" Евгений Кошевой впервые рассказал, куда исчез сценарист Валерий Жидков, более известный под сценическим псевдонимом "Тамбовский волк". По словам 41-летнего юмориста, его коллега по цеху уехал из Украины без предупреждения и больше не сотрудничает с творческим объединением.

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Об этом ведущий рассказал в комментарии для проекта "Ранок у великому місті". Он отметил, что такое решение сценариста было для него неожиданностью.

"Он (Валерий Жидков. – Ред.) не работает. Он уехал, не знаю, можно ли это назвать "по-английски", или нет. Когда я узнал, что он ушел, это было неожиданно. Я пришел, а мне сказали: "Валера уехал". Ну уехал и уехал. Значит, что такой ты "сильный" чувак", – высказался шоумен.

Напомним, что вскоре после начала полномасштабного вторжения Валерий Жидков, который родился в России, однако более 20 лет жил в Украине, исчез из информационного пространства. Он осудил террористическую деятельность РФ, но почти не делился подробностями личной жизни.

Летом 2022 года "Тамбовский волк" дал интервью, в течение которого рассказал: в день начала большой войны находился с семьей в Киеве. Сначала он решил вывезти родных на дачу в Макаров Киевской области, а позже вывез их за границу. Сам юморист некоторое время находился на Закарпатье, а со временем вернулся в столицу.

Однако, похоже, Валерий Жидков присоединился к своей семье и уехал за границу. На странице стендапера в Instagram отмечено текущее местоположение – Австрия. Периодически он выходит на связь в сети и делится мнениями относительно разных тем на русском языке.

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