С 'Квартала 95' в Верховную Раду: куда исчез 'слуга народа' Юзик и чем он занимается во время полномасштабной войны

Юрий Корявченков, более известный как Юзик, – когда-то юморист и бывший административный директор студии "Квартал 95", променявший сцену на депутатский мандат. В настоящее время нардеп занимает должность председателя Криворожской городской организации от партии "Слуга Народа".

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В Facebook Корявченко часто освещает свою политическую деятельность, публикует фото с заседаний в стенах Верховной Рады Украины. Нередко бывшего актера можно увидеть на странице "Слуга Народа. Кривой Рог". На свежих снимках политик подводит итоги года в местном офисе партии, проверяет укрытие в школах для детей с особыми потребностями, посещает отделение реабилитации военных в одной из больниц Криворожья.

Согласно соцсетям Юзик полностью посвятил себя политике, давно не вызывая ассоциации с "Кварталом 95". Однако в 2024 году имя депутата засветилось в скандале с недвижимостью в Испании. Как известно, семья Корявченкова, а именно жена Татьяна и трое детей, уехала за границу вскоре после полномасштабного вторжения России в Украину.

Согласно декларации политика за июнь 2022 года его родные проживают в квартире в Испании. Однако депутат не указал, где именно расположена недвижимость и кто ее владелец – в документах был указан неизвестный иностранец. Как сообщал "Информатор" весной 2024 года, Корявченков отказался давать ответ на вопросы журналистов о недвижимости.

В частности, экс-звезда "Квартала 95" не стал говорить на каких основаниях в испанской квартире проживает его семья – снимают в аренду или же воспользовались программой спонсорства для украинских беженцев. Юзик лишь отметил: мол, все можно узнать из декларации. После этого бывший юморист "ударил по газам и уехал". Кроме того, за прошлый год Корявченков не задекларировал никаких расходов, связанных с проживанием его жены и детей в Испании.

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