'Это был взрыв'. Звезда 90-х Астрая призналась, сожалеет ли об обнаженной фотосессии в газете, которая наделала много шума

Популярная в 90-е певица Астрая в свое время решилась на откровенную фотосессию для одного из украинских изданий. Публикация вышла с заголовком "Последняя девственница украинской эстрады" и наделала много шума.

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В интервью OBOZ.UA исполнительница призналась, сожалеет ли о своей тогдашней откровенности. А также рассказала сохраняет ли до сих пор эту съемку.

"Да, тогда это был взрыв. Но сейчас смотрю, как нынешние девушки фотографируются, и думаю, что меня можно назвать просто скромницей, – говорит Астрая. – Я не жалею, что решилась на такую фотосессию, потому что это моя память. У меня даже хранится один экземпляр выпуска дома. Да и интернет все помнит – там тоже можно найти обложку издания".

Ранее, в интервью изданию "Бульвар", для которого и позировала обнаженной, певица призналась, что не прочь повторить откровенную фотосессию: "Если хорошо подать и сделать из этого искусство, почему нет? Я в хорошей форме, могу еще пример подать молодежи. Мне нравится, когда все красиво и эстетично. В конце концов, я мама взрослого мальчика и снялась бы так, чтобы мой ребенок гордился мной".

"После того эксперимента в "Бульваре", если бы я жила за границей, мои внуки были бы уже обеспечены, – добавила исполнительница. – Это было весело. Для Украины это был тогда шок. Мой продюсер решил, что надо сниматься, хотя морально и морально я к этому не готова. Когда мне предложили, переживала, какой может быть реакцией родных. Помню, после этого бабушку на работе спрашивали: "А вы видели?", она отвечала: "Да это не она, монтаж".

Полное интервью с Астраей читайте здесь на OBOZ.UA.

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