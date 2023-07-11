'Это был бы отличный последний день жизни, ведь завтра мы едем в Украину': сеть разгневали посты украинской писательницы с джакузи

Украинская писательница, поэтесса, сценаристка и драматург Екатерина Бабкина, за которой в соцсетях следит больше 17-ти тысяч человек, разгневала свою аудиторию неоднозначными публикациями из-за границы. Как можно понять из соцсетей украинки, после полномасштабного вторжения она была вынуждена выехать из родной страны, а теперь собирается возвращаться домой.

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Однако сообщила эту новость писательница не самым корректным способом. История Бабкиной в Instagram вызвала неоднозначную реакцию подписчиков и даже, как рассказала сама Екатерина, шквал хейта в ее сторону.

"Залезла в горячее, мягенькое джакузи среди полевых цветов. И подумала, что это был бы отличный последний день день жизни. Ведь завтра мы едем в Украину", – написала Бабкина, похваставшись фотографиями своих водных процедур.

Такая коммуникация показалась неприятной той части 17-тысячной аудитории писательницы, которая продолжает жить в Украине. Во-первых, после подрыва оккупантами Каховской ГЭС еще не во всех регионах страны восстановили водоснабжение и некоторые украинцы до сир пор остаются без технической и питьевой воды, поэтому для многих людей это отдельный триггер.

И, конечно же, многих зацепила формулировка о "последнем дне жизни" перед приездом в Украину. Интернет-пользователи считают, что у писательницы отсутствует эмпатия к собственной аудитории соотечественников.

Сама же Бабкина заявила, что ничего плохого в своих словах не видит, в отличии от того, что писали ей хейтеры. Она пожаловалась на гневные комментарии и рассказала, что заблокировала всех пользователей, которые их писали.

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