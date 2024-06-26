'За что жизнью рискуют в окопах?' Известная актриса, муж которой ушел на войну, обратилась к украинцам

Актриса Евгения Мякенькая ("Юрчишины", "Папик", "Вырь", "Бывшая", "Долгая дорога к счастью", "Сердце матери" и др.), мужчина которой недавно подписал контракт на службу в ВСУ, призналась, что с тех пор начала по-другому смотреть на украинских мужчин, на их поступки. Актер Александр Зарубей, состоящий в браке с актрисой Мякенькой, родом из Луганщины.

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Актриса рассказала, что категорически против того, чтобы находящиеся сейчас в тылу украинцы выставляли напоказ свою веселую жизнь, пока их соотечественники рискуют собой в окопах. Об этом Евгения Мякенькая рассказала интервью OBOZ.UA.

"Знаете, когда Александр пошел добровольцем, я как-то по-другому начала смотреть на других мужчин, на их поступки, – говорит Евгения Мякенькая. – Особенно, когда попала однажды на Крещатик вечером. Сколько здоровых мужчин веселятся по ресторанам – меня прямо это именно выбесило. Я не говорю, что все сейчас должны встать и уйти воевать – нет, речь не об этом. Даже военные говорят, что им нужны люди, для которых это сознательный выбор. Ибо нужно воевать, а не переживать за того, кто морально не готов к этому. Но когда кто-то во время войны ведет себя откровенно пошло – это больно. Люди в окопах сидят, жизнью рискуют. За что? Чтобы ты в ресторане веселился? Не нужно так напоказ. У многих украинцев разбомбили дома, убили родственников. Ну, зачем им такое видеть? Я уже несколько раз слышала: "Пусть другие идут воевать. Я не дурак". А что ты потом будешь рассказывать своим детям? Сынок, я был уклонистом, дома сидел, боялся выйти? На кого они должны равняться? Кем вырастут?"

"Сейчас мой муж на учебе, – продолжает Евгения Мякенькая. – Еще с начала полномасштабной войны рвался. Сам из Алчевска – сейчас это временно оккупированная территория. Родители там. И все эти годы у него сердце не на месте. Сначала я, когда слышала от него, что хочет уходить на фронт, начинала плакать, а сейчас невероятно им горжусь. Когда началось вторжение, он отправился в терроборону. Патрулировал с мужчинами территорию. И ему немного легче стало, почувствовал себя полезным. Потом мы с ним, как волонтеры, полгода работали на одном YouTube-канале – в программе для людей, выехавших за границу. Общались, расспрашивали, как им там.

"Но разговоры о том, что нужно идти на войну – не заканчивались, – вспоминает актриса. – Где не ходим-ездим, обращал внимание на постеры: "Врывайся в Третью штурмовую". Говорил, что если будет непричастен к происходящему, то потом будет сильно корить себя. В итоге в 39 лет пошел на контракт в ВСУ. Что он рассказывает о своей нынешней жизни? Недавно приезжал к нам с сыном, лег спать вечером на кровать, а потом говорит: "Может, мне на пол перелечь? Потому что сейчас привыкну к комфорту". Он попал, как мечтал, в Третью отдельную штурмовую бригаду ВСУ. Месяц проходил подготовку, сейчас приобретает профессию".

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