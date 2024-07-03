'Родился в Украине'. Коллега ведущего артиста Беларуси, которого обожали в России, объяснил, почему тот выступил против войны.

Народный артист Украины Вадим Крищенко объяснил, почему певец Ярослав Евдокимов, которого очень любили в России, не смог не выступить против войны в Украине. Оказывается, народный артист Беларуси родился в Украине и жил здесь некоторое время во взрослом возрасте.

Видео дня

Об этом Вадим Крищенко рассказал в интервью OBOZ.UA. Поэт-песенник также вспомнил, как записал с Евдокимовым украинскую песню, которую не принял художественный совет в Киеве.

Ярослав Евдокимов ("Фантазер", "Родник", "Майский вальс") много лет был очень популярен в России. Певец имеет звания: народного артиста Белоруссии и заслуженного – в РФ. А также – гражданство России. Однако с началом войны против Украины публично выступил против кремлевского режима.

"Ярослав родился в Ривне, его мама – украинка, – рассказывает Вадим Крищенко. – Позже она перевезла его в Россию, но до семи лет он разговаривал исключительно на украинском. Впоследствии жил какое-то время в Украине, а затем переехал в Беларусь, откуда родом его жена. А оттуда – в Россию, даже получил их гражданство. Когда жил в Беларуси, мы с ним записали очень хорошую песню "Украина-мать", где есть такие слова: "Україно-мати, ми твої сини, перед лютим боєм ти нас пригорни. Україно-нене, в радості, журбі, на синівську вірність клянемось тобі". Но на художественном совете ее не приняли. Сказали, что это призыв к межнациональной розни. Говорю: "Нет, это призыв беречь свое – страну, независимость".

Несколько лет назад, еще до начала большой войны певец назвал Россию "безобразной" страной, которая "из-за непонятных амбиций испортила отношения со всем миром". Виновными в этом он видит кремлевские власти во главе с Путиным.

"Я обвиняю во всем Кремль. Я виню во всем Путина. Я обвиняю всю эту гоп-компанию кремлевскую. Потому что украинцы никогда им этого не простят. Никогда. Они погубили молодые жизни… За что? Что, им Донбасс нужен? Им Крым нужен? Россия поср*алась со всем миром из-за этого. Зачем? Хочет ли Украина в Европу идти? Пусть идет. И Россия должна жить по-европейски. Вы видели, как они там колошматили молодежь? Это обычная страна? Это безобразная страна, я считаю. Это страшно стыдно", – заявил Евдокимов.

Также певец добавил, что Путину давно пора сложить полномочия: "За власть уцепились эти кроты, упыри... Нельзя быть у власти так долго. Один срок, если ты хороший президент, пожалуйста, второй срок должен быть. Какого ты хр*на там сидишь так долго?".

Полное интервью Вадима Крищенко читайте на OBOZ.UA скоро.

Ранее OBOZ.UA писал, что Rammstein после сотрудничества с россиянами неожиданно на концерте поддержал украинцев.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!