'Не трогайте людей на фронте!' Звезда 'Довбуша' поставил на место украинцев, манипулирующих военными и русским языком

Звезда "Довбуша", украинский актер театра и кино Алексей Гнатковский поднял тему языкового вопроса. В частности, знаменитость обратился к украинцам, которые общаются на русском, прикрываясь военными и их выбором.

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"У нас нет русскоязычных украинцев, а есть обрусевшие украинцы. Когда апеллируют, что на фронте общаются на русском, – это шантаж, спекуляция и манипуляция человеческими чувствами. Потому что там люди, которые защищают нас, – это святые люди. Не трогайте людей на фронте!" – отметил Гнатковский в эксклюзивном интервью OBOZ.UA.

По словам артиста, таким людям следует "поменяться местами" с воинами. Знаменитость считает, что соотечественники привыкли "святыми вещами прикрывать грешные вещи". И хотя, добавляет актер, понимает – люди привыкают к комфорту, однако нежелание мыслить, по его мнению, – это инфантилизм.

"Тем, кто не хочет мыслить, скажу: давайте просыпаться от этого инфантилизма! Браться за руки, за лопаты, за оружие и мести всю грязь из страны, с головы, из души. Все, чем нас начиняли в течение 30 лет независимости, 70 лет оккупации советщины, 300 лет оккупации империи", – призывает звезда.

Гнатковский отмечает, что не все придерживаются таких взглядов. "Как говорил Шекспир: "Глупость – как солнце: сияет сильнее – идиотов заметнее". Поэтому иногда тем, кто на фронте, кажется, что в тылу расслабились. И все из-за нескольких придурков, которые видно в TikTok, Instagram или Telegram-каналах – то они избили военного, то еще что-то сделали", – объяснил он.

Полное интервью с Алексеем Гнатковским – впоследствии читайте на OBOZ.UA

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