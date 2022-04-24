'Есть власть, а есть Родина': Галкин объяснил, почему уехал из России после начала войны

Известный российский комик, пародист и шоумен Максим Галкин, который публично высказал свою антивоенную позицию, объяснил, почему вместе с семьей уехал из России. По словам звезды, он всегда разграничивал власть и родину. Теперь, когда в родной стране ему запрещают давать концерты и сниматься в различных телешоу, он вынужден искать способы заработка заграницей.

Галкин отметил, что многие поклонники из РФ осудили его за эмиграцию, однако он попытался объяснить причины своего отъезда в Израиль, где у юмориста уже запланирован тур. Соответствующее видеообращение к фанатам артист опубликовал на личной Instagram-странице.

Шоумен отметил, что первые дни полномасштабного военного вторжения России в Украину он оставался в Москве, продолжая работать на телепроектах. Вскоре кремлевская власть решила наказать знаменитость за осуждение так называемой "спецоперации". Сперва Галкин остался без рекламных контрактов, а затем во всех российских городах стали отменять его концерты.

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"Давайте восстановим хронологию. 24 февраля я выставил антивоенный пост. Я был в Москве. Не в Израиле. Дело в том, что 23, 24, 25 февраля, можете это проверить, шли съемки "Лучше всех" на киностудии "Мосфильм", именно там я и был. Выставил пост. В течение двух последующих дней произошло следующее: первое – российская власть запретила мое лицо в рекламных паузах. У меня сорвались все рекламные контракты, которые на тот момент должны были пролонгироваться до конца года. Я потерял рекламные деньги. Второе – я потерял концертные деньги, потому что в разных городах России, где у меня должны были состоятся концерты, местные власти, ФСБ, местная администрация стали запрещать мои концерты", – прокомментировал комик.

Галкин акцентировал на том, что считает Израиль своим вторым домом и давно намеревался здесь отдохнуть. Артист вспомнил, что в Тель-Авиве лечились от онкологических заболеваний его родители. Кроме того, здесь у него есть большая аудитория преданных поклонников.

Юморист призвал соотечественников научиться отделять президента-диктатора Путина и всю кремлевскую власть от России.

"Запланировал в Израиле концерты, где мне не запрещают выступать, где меня всегда ждет публика. Сложно меня, наверное, упрекнуть в предательстве. И я до сих пор готов выступать перед любимым российским зрителем... Не упрекайте меня в предательстве. Предательства здесь нет. Вы себе в голове разграничите власть и Родину. Я всегда это различал. Есть власть, а есть Родина. И есть зрители, которым я буду верен всегда, где бы они не жили", – подытожил Галкин.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Максим Галкин пообещал перевести часть полученных от концертов средств на помощь украинским беженцам. Концертный тур запланирован на начало лета этого года, однако билеты раскупают очень быстро. Подробнее – в нашем материале.