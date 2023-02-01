Эштон Кутчер рассказал о болезненном разрыве с Деми Мур и выкидыше у актрисы: идея о ребенке была невероятной

Американский актер и муж голливудской звезды из Украины Милы Кунис Эштон Кутчер редко говорит о своей экс-возлюбленной Деми Мур. Пара прожила вместе 8 лет. В то время у артиста не было детей, и он мечтал наконец-то взять на руки своего наследника. Однако у Деми случился поздний выкидыш, который болезненно переживали знаменитости.

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Кроме того, развод с актрисой стал для Кутчера большим ударом, передает Esquire. После расставания со звездой, которая старше его на 15 лет, Эштон считал себя неудачником. Он испытывал к Деми Мур глубокие чувства даже несмотря на то, что артистка переложила ответственность за троих детей на 26-летнего мужа в то время, когда уезжала на съемки.

"Я люблю детей. Я бы не женился на женщине, у которой было трое детей, если бы я не любил детей. Идея завести еще одного ребенка была невероятной. По какой-то причине мне пришлось пережить этот опыт" – сказал знаменитость в интервью, имея в виду трагический срыв беременности Деми.

Мур рассказывала в своих мемуарах, что ее молодой супруг хотел назвать дочь Чаплин Рэй. Женщина до сих пор не может простить актеру измену в то время, когда она боролась с наркотической зависимостью. Эштон снова оказался в центре внимания в 2019 году после выхода книги Деми. Он признался, что "был чертовски зол" на бывшую.

"Я, наконец, дошел до того, что пресса оставила в покое меня и Милу, мою жизнь и мою семью. А на следующий день увидел папарацци в школе моих детей. Я не хочу ни в чем признаваться этому миру", – подытожил американец.

Сейчас звезда фильма "Эффект бабочки" женат на Миле Кунис. Он начал встречаться с брюнеткой в 2012 году. 1 октября 2014 года у пары родилась дочь Уайатт Изабель, а 30 ноября 2016 – сын Димитрий Портвуд Кутчер.

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