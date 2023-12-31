Мы часто обращаем внимание на разводы, громкие ссоры и забываем, что среди звезд немало одиноких. Их имена вас удивят, но они не скрывают своего холостяцкого статуса.

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Итак, кто они – главные холостяки и холостячки Украины?

Первым на ум приходит Алексей Дурнев. Он якобы в отношениях, но в публичном пространстве об этом не говорил. Состоятельный, влиятельный в своей сфере, лакомый кандидат для наших девушек.

Не могу не вспомнить разведенного Александра Волошина. Молодой, умеет зарабатывать и очаровывать. Милое лицо, спортивное тело, дорогой автомобиль – принц настоящего.

Относительно мужчин не нужно забывать и загадочного Антона Птушкина. О его личной жизни вообще ничего не известно. Птичкин холостячит длительное время. Харизматичный, талантливый и солидный багаж успешных кейсов в ютюб-карьере.

Украинские певцы Виталий Козловский и Макс Барских не дают покоя своим поклонницам. Дело в том, что оба артиста имеют большую женскую аудиторию, очень давно на сцене и, пересекая рубеж 30 лет, остаются одинокими.

Девушки росли на музыке ребят и сейчас могут претендовать на звание дамы сердца своих кумиров.

Список мужчин достаточно длинный, но что на горизонте звездных холостячек?

Украинская блогер и журналистка Рамина Эсхакзай, кроме профессиональной деятельности, активных сборов для закрытия военных нужд, не упускает случая искать достойного спутника. После разрыва отношений с Женей Прониным Эсхакзай неоднократно отмечала в медиа, что не против найти достойного партнера.

Рядом с Раминой расположилась и Злата Огневич. Певица делала намеки, что уже не одна, но я склоняюсь к мнению – это было в рамках промоушена ее последнего сингла для поднятия рейтингов и цитируемости. Злата принимала участие в шоу "Холостячка", но ей это не помогло найти того самого. Поиски продолжаются.

Актриса Ксения Мишина постоянно подогревает слухи о личной жизни, но как всегда – никаких подробностей. Мои котята говорят, что за Ксенией стоит очень влиятельный олигарх, другие – она достигает всего сама, носит непростой характер, потому и одинока. Думаю, истина где-то посередине, но это не меняет публично статус холостячки актрисы.

О Тине Кароль можно снимать кино. Столько загадок и слухов о личной жизни певицы, что невозможно точно сказать, есть у нее роман сейчас или нет. По своим ощущениям скажу: Тина из тех людей, кто всегда замужем за своей работой. Не мне судить, плохо это или нет, но это говорит о полной отдаче и профессионализме артистки, работающей для своего слушателя.

Завершает наш рейтинг, конечно, Леся Никитюк. Достигла немало в телевизионной карьере, но сейчас делит свой успех и отдых с близким окружением. Раньше была в отношениях, но пара разошлась. Сегодня Никитюк не говорит о личной жизни вообще, только снимает шутливые скетчи на заголовки СМИ о личном Леси.