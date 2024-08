Еще одна известная группа запретила Трампу использовать свои песни для предвыборной кампании: кто из звезд сделал это раньше

Всемирно известная шведская музыкальная группа ABBA обратила внимание на использование своей музыки Дональдом Трампом в предвыборной кампании в президенты. Он включил песню The Winner Takes It All ("Победитель получает все"), чтобы якобы намекнуть на свою будущую победу, но лишь возмутил представителей группы и заставил их запретить пользоваться своими хитами в политических целях скандалиста.

Видео дня

Это произошло после того, как трек прозвучал на митинге в поддержку Дональда Трампа в Миннесоте, США. Как пишет медиа Svenska Dagbladet, под The Winner Takes It All подпевало 8000 собравшихся на событие американцев, и именно через них представители лейбла группы узнали о нарушении. Люди публиковали видео с пением на стадионе в сети, и так оно дошло до участников ABBA.

Клип к песне показали на огромном экране. Еще одним важным фактором для возмущения был слоган Make America Great Again ("Сделаем Америку снова великой"), который Трамп использует как лозунг ко всей своей политической карьере.

"Вместе с участниками группы ABBA мы обнаружили, что были выпущены видеоролики, в которых музыка ABBA использовалась на мероприятиях Трампа, и требуем, чтобы такое использование было немедленно снято и удалено", – говорилось в заявлении лейбла звукозаписи ABBA.

Следует отметить, что во время прошедшей предвыборной кампании Трамп также использовал песню The Winner Takes It All. Как писал Daily Express, участник ABBA Бьерн Ульвеус обвинил Трампа в ненадлежащем использовании его песни.

"Я думаю, он это сделал, я не могу вспомнить. Наверное, это был The Winner Takes It All. Он совершенно неправильно понял ее [песню]. Слава Богу, что это не сработало", – сказал Ульвеус.

Известно, что использовать свои песни Трампу в предвыборной кампании-2024 также запретили Селин Дион, Брюс Спрингстин, Рианна, Rolling Stones, Оззи Осборном и Нил Янг. 23 августа политик включил хит Foo Fighters – My Hero на митинге в Аризоне, США, и нарвался на критику от представителя группы.

"У Foo Fighters не спрашивали разрешения, а если бы спросили, то они бы его не предоставили", – говорилось в заявлении представителя, пишет CNN.

Селин Дион также раскритиковали Дональда Трампа из-за использования ее хита из "Титаника" My Heart Will Go On: "Такое использование никоим образом не разрешено, и Селин Дион не одобряет это или какое-либо подобное использование".

Ранее OBOZ.UA писал, как королева Елизавета II относилась к бывшему президенту США Дональду Трампу. Он несколько раз был гостем лондонской резиденции монарха, однако она считала его грубым человеком.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!