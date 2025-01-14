Еще один участник Нацотбора попал в скандал: в сети нашли его оскорбительные репосты о Фарион и не только

Участник лонг-листа Нацотбора на Евровидение 2025 МУАЯД попал в скандал насчет контента, который он распространяет в своих соцсетях. Среди этих постов оказались злоба на покойного профессора Ирину Фарион, фото с участием российского певца-молчуна Егора Крида и в музыкальном аккомпанементе песен на языке страны-агрессора.

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Скандальными постами также было распространение сексистских и пророссийских вещей и дискриминация женщин. Этот контент МУАЯД репостил у себя на странице TikTok, однако после того, как на это обратили внимание в сети, артист оперативно все удалил.

На недопустимое содержание публикаций обратили внимание пользователи соцсети X. Так, фанатка Евровидения Ирина Пилипчук показала несколько скринов со страницы артиста и высказалась по поводу хейта вокруг певца ENLEO, который открыто говорил, что слушает российскую музыку, а также отметила отсутствие справедливости.

"Пока все кенселили ENLEO никто не заметил, что другой участник лонг-листа Нацотбора на Евровидение 2025 года МУАЯД репостит откровенную сексистскую и пророссийскую дичь", – написала она.

Свое мнение также высказала автор Telegram-канала "Що ти знаєш про Бобула?": "Участник Нацотбора МУАЯД молча поудалял неудобные репосты из TikTok, оставил только патриотические. Кто-то додумался проверить его профиль на предмет репостов. А там – Егор Крид, шутки про Фарион-агентку Кремля и прочая дикуха. Это минус TikTok, что тебе в ленту пихают репосты других людей. Типа подписался на украинского артиста МУАЯДа, и бац – повылазили руснявые видосы".

Как сообщает Telegram-канал Slay Music, исчезли все скандальные публикации только после обращения украинцев к PR-менеджеру певца. Сам артист на найденный "компромат" никак не отреагировал.

Отметим, МУАЯД не попал в финал Нацотбора на Евровидение 2025. Однако он борется за последнее место в нем. Голосование продолжается в приложении Дія до 17 января, но шансы на победу у артиста невелики. По состоянию на время написания материала за него отдали голос только 9,94% всех принявших участие в опросе украинцев.

Ранее OBOZ.UA писал о деталях скандала вокруг участника лонг-листа Нацотбора на Евровидение 2025 ENLEO. В декабре 2024 года певец признавался, что слушает русские песни, чтобы поностальгировать. Впоследствии музыкальный продюсер Нацотбора 2025 Тина Кароль прокомментировала скандал с участием ENLEO. Тогда звезда заметила, что правила шоу участник не нарушил.

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