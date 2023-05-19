Дочь Алека Болдуина впервые стала мамой и показала счастливое фото с мужем и малышом

27-летняя дочь голливудского актера Алека Болдуина Айрленд родила первенца. Модель не стала долго интриговать поклонников и поделилась, что она назвала малышку так, как планировала ранее, – Холланд. О своей беременности женщина рассказала только в январе 2023 года, а спустя некоторое время опубликовала фотографии baby shower party.

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Кадр молодая мама распространила в своем Instagram. Она показала снимок из роддома, на котором держала на руках маленькую Холланд. Рядом с любимой расположился и Андре Аллен Анжос (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Стоит отметить, что вскоре после новости о беременности дочь Болдуина призналась – она не была до конца готова к своему новому положению. Красавица часто делилась фотографиями фигуры с фанатами и рассказывала о своем самочувствии.

Айрленд рассказала фолловерам, что первый день материнства для нее выдался не таким и простым. К некоторым вещам, например, ношению подгузников для взрослых, она не была готова. Модель поделилась с аудиторией еще одним снимком после родов.

К слову, выбор имени американка объяснила еще в январе в эфире подкаста "Girlboss Radio". "Я – Ирландия, поэтому мы выбрали название другой страны, и хотели сохранить эту последовательность. Мне всегда нравилось Голландия. С самого детства. Я просто подумала, что это очень классное и красивое имя", – сообщила девушка.

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