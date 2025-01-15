'Еще не конец': метеоролог из Калифорнии, который предупреждал людей о смертоносных пожарах, сделал еще одно важное заявление

Метеоролог из Калифорнии, США, Эдгар МакГрегор, который на прошлой неделе помог спасти сотни жизней благодаря своевременным предупреждениям о лесных пожарах, которые в то время еще не бушевали в Лос-Анджелесе, сделал новое важное заявление. По его словам, несмотря на уменьшение непосредственной угрозы, опасность не исчезла.

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В Калифорнии метеоролога прозвали героем из-за предупреждения о катаклизме и призыве эвакуироваться, благодаря чему сотням жителям удалось спастись. Как пишет People, он осознавал, что прибывшие в Лос-Анджелес ветры Санта-Аны за неделю до вспышки лесных пожаров могут создать серьезную проблему.

"Я даже не смог осознать это мысленно. Я не забегал в горящее здание и не получал ожоги третьей степени, пытаясь спасти чью-то жизнь. Люди присылают мне все эти комментарии, а я думаю о себе: "Я просто делал свою работу", – признался МакГрегор. – Я говорил людям, что если вспыхнет лесной пожар, то сгорит тысяча домов. Это будет катастрофа".

Он призвал тогда подписчиков в соцсетях "развернуть машину передней частью наружу, найти все свои важные документы, карточки социального страхования, свидетельства о рождении, страховые документы, документы на дом, вещи, которые будет чрезвычайно тяжело заменить или которые невозможно заменить, и положить их возле дверей или в машину и просто ждать и наблюдать". Его предположения про возможный пожар действительно оправдались, из-за чего были разрушены сотни домов.

После того как огонь охватил пригород Лос-Анджелеса МакГрегор продолжает информировать общину о возможных рисках. По его словам, несмотря на уменьшение непосредственной угрозы, опасность не исчезла.

"Я хочу сказать, что это еще не конец", – подчеркнул он. Метеоролог считает, что в отсутствие дождя и при новых ураганах могут пострадать такие районы, как Голливуд и другие предгорные места. Он также предостерегает о возможных оползнях после начала дождей.

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