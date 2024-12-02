Находящийся на фронте лидер The ВЙО Мирослав Кувалдин признался, что там говорят об окончании войны

Известный музыкант Мирослав Кувалдин, который в феврале 2022 года стал на защиту Украины, рассказал, что на фронте говорят о сроках окончания войны. После начала полномасштабной войны артист находился в Донецкой области, затем на южном направлении – в Николаеве, Херсоне, Запорожье, а год назад присоединился к "Культурному десанту".

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Лидер группы The ВЙО признается, что настраивается на долгое противостояние с врагом, а если война закончится быстрее, то будет лишний повод порадоваться. Об этом Мирослав Кувалдин рассказал в интервью ОBOZ.UA.

"Я настраиваю себя, что это может длиться очень долго, – говорит Мирослав Кувалдин. – И лучше распределять силы на длинную дистанцию. И если ты будешь думать, что эта война никогда не закончится, а происходит по-другому, то радость от этого увеличится многократно. А если будешь мечтать, что вот-вот, еще какой-то месяц, а между тем ничего не будет происходить, то только будешь усиливать уныние в душе. Я настраиваю себя, что до 60 лет буду служить. Если уйду раньше, то будет лишний повод порадоваться".

Ранее ОBOZ.UA писал, что телеведущая Маричка Падалко, муж которой, бывший нардеп и журналист Егор Соболев, находится на фронте, рассказала, почему там не обсуждают сроки окончания войны. По словам тележурналистки, планов, что это все скоро закончится, среди военных нет.

"С одной стороны, он оптимист, с другой – прагматик, – рассказывает Маричка Падалко о Егоре Соболеве. – Говорит, что на фронте не обсуждают, когда закончится война, каким будет следующий день и сколько оккупантов они смогут уничтожить. Планов, что это все скоро закончится, там нет".

Полное интервью с Мирославом Кувалдиным читайте здесь.

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