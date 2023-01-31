''Еще две-три недели'': Леся Никитюк спела с Павликом, посвятив композицию Арестовичу. Видео

Украинская телеведущая Леся Никитюк известна своим чувством юмора и искрометными шутками. Во время съемок нового развлекательного шоу, на которые приехал и певец Виктор Павлик, знаменитость предложила ему исполнить его популярный трек "Ні обіцянок, ні пробачень", но немного изменив текст.

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Роликом поделился 57-летний музыкант в своем Instagram. Никитюк внесла коррективы в текст песни, заменив "іще два тижні, і запалає" на "іще два-три тижні". Павлик не сразу понял, что это отсылка на нашумевшую фразу бывшего внештатного советника главы Офиса президента Алексея Арестовича (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Музыкант отметил, что забыл о коронной фразе украинского политического деятеля "Две-три недели максимум", но согласился поддержать инициативу звездной блондинки. По мнению фанатов, дуэт артистов удался. "На концертах делайте так. Я вам говорю, порвете зал. Вы и так его рвете", – посоветовала Никитюк. "Я не знал, что такая фишка есть. Еще две-три недели. Классно", – сказал Виктор Павлик.

В комментариях отреагировали на новую версию хита: "Искренне, по-нашему, по-галицки. Вы красивые, спасибо вам за улыбку. Спасибо, больше человечности и позитива! Все будет Украина", "Супер дуэт", "Крутые", "Виктор, ты наш Фрэнк Синатра. Ты просто топ".

К слову, на съемочной площадке кроме Павлика и Никитюк присутствовали Ольга Сумская и ее муж Виталий Борисюк, Павел Зибров, блогер-миллионник Даша Кубик, звезда интернета Влад Шевченко, юмористы Мурафа и Скуратов.

Недавно OBOZREVATEL писал, что Оля Цыбульская развеселила сеть шуткой об увольнении Арестовича. Певица сравнила его со своим бывшим молодым человеком и объяснила, почему провела такую аналогию. Подробнее – в нашем материале.

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