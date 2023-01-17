''Как мой бывший'': Цыбульская развеселила сеть шуткой об увольнении Арестовича. Видео

Украинская певица Оля Цыбульская порадовала поклонников очередным юмористическим видео. На фоне скандала с участием Алексея Арестовича, который сказал, что якобы украинское ПВО отработало по вражеской ракете Х-22, и она упала на дом в Днепре, написал заявление об увольнении с должности внештатного советника ОП. Вокалистка высказалась по этому поводу и поделаилась с аудиторией шутливым видео.

Видео дня

Ролик исполнительница разместила в Instagram. В нем Цыбульская сравнила Арестовича со своим бывшим молодым человеком, который первым наделал глупостей, потом разорвал отношения, а спустя какое-то время начал оправдываться (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Арестович чисто как мой бывший. Сначала наделал х*рни, потом типа первый порвал отношения, а через месяц сделает вид, что виноваты все, кроме него", – с иронией сказала Оля Цыбульская. Она сняла видео на фоне кухонного гарнитура, одетая в фиолетовый спортивный костюм и дубленку коричневого цвета.

Новая публикация разделила украинцев: одни стали на защиту Алексея Арестовича, утверждая, что юмор звезды неуместен, другие отметили, что он заслужил данное отношение к нему.

"Оля, н*ахера этот хайп? Разве он добавляет ума? Лучше – пой", "Оля, не надо так, каждый имеет право на ошибку, но не каждый может признать это, он смог, а вы собираете лайки на этом, очень некрасиво с вашей стороны", "Да не делайте же на нем хейт... человек не имеет права на ошибку?", "Зачем добивать морально человека... это подло... ему и так тяжело", – пишут защитники политического обозревателя.

"Теперь, наконец-то, может, закроет свой рот. Никогда не нравилось слушать его голос, он меня всегда бесил", "Та да, немного переиграл", "Видео – бомба", "Оля, как всегда, забавно и в точку", "Поддерживаю на все сто процентов!", "Сто пудов", "Оля, вы невероятная", – оставили свои мысли, солидарные с Цыбульской, украинцы.

Как ранее писал OBOZREVATEL, украинский актер студии "Квартал 95" Юрий Великий высмеял в пародии новогоднее обращение российской исполнительницы Юлии Чичериной. Он предстал перед зрителями в черной балаклаве и пледе в леопардовый принт, потроллив поклонницу Путина. Фаны остались в восторге от шедевра знаменитости.

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