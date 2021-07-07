Эпатажного Сергея Зверева выдвинули кандидатом в российскую Госдуму

Российский стилист и шоумен Сергей Зверев намерен баллотироваться в Госдуму от Республики Бурятия. Звезду выдвинули кандидатом от партии "Зеленые" на выборы 2021 года.

Сам же Зверев утверждает, что у него есть все шансы оказаться в парламенте, где в будущем он планирует поднимать вопросы в области экологии. Об стало известно на пресс-конференции, передает ТАСС (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

О политической карьере шоумен впервые заговорил в ноябре прошлого года. Тогда в своем блоге в Instagram знаменитость рассказал, что получает от юзеров множество предложений о выдвижении его кандидатуры на пост депутата Госдумы от Бурятии.

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"Я здесь родился и готов, насколько это в моих силах, помогать моей малой родине. Я понимаю, какое значение для всего мира имеет озеро Байкал, как никто понимаю, что для его защиты порой приходится идти на экстраординарные меры, даже встать с плакатом у стен Кремля. Уверен, что можно и нужно эти вещи решать системно", – сказал стилист на пресс-конференции.

Зверев также отметил, что подобные предложения он получал не только от жителей республики, но и от других россиян.

Коротко о знаменитости:

Сергей Зверев – советский и российский парикмахер, актер театра и кино, шоумен, певец, телеведущий.

Был личным стилистом Аллы Пугачевой во время ее гастролей. В тот период Зверев получил предложение сделать карьеру певца. В 2006 году он выпустил первую песню "Алла", посвященную российской исполнительнице.

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