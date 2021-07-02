Эмили Ратаковски впервые показала лицо сына. Фото

Папарацци сфотографировали американскую супермодель и актрису Эмили Ратаковски на прогулке вместе с сыном Сильвестром. На кадрах засветили лицо мальчика.

Знаменитость прогуливалась по Нью-Йорку с семьей в стильном образе. Подробней о том, как выглядела модель – читайте далее в материале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Ратаковски вышла на публику в коротких рваных джинсовых шортах, белой футболке и красной кепке. Свой лук звезда дополнила солнцезащитными очками, сережками-кольцами и сумкой с ярким принтом.

Сын модели был одет в светлую футболку и красные шорты. Малыша знаменитость держала на руках.

Видео дня

Коротко о знаменитости:

Эмили Ратаковски работала с брендами одежды Forever 21 и Nordstrom, но стала известной как модель после съемки нескольких фотосессий с фотографом Тони Дюраном.

В 2009-2010 годах она снималась в сериале "iCarly" на Nickelodeon, где воплотила роль Таши.

Замуж знаменитость вышла в феврале 2018 года. Ее возлюбленным стал 30-летний Себастьян – актер, продюсер и партнер в кинокомпании Elara Picture.

О своей беременности модель объявила в сети и поделилась первым обнаженным фото, будучи уже в положении.

В марте этого года звезда впервые стала мамой. У знаменитости родился мальчик, которого назвали Сильвестром.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, известная американская супермодель и актриса Эмили Ратаковски снялась в рекламной кампании собственного бренда Inamorata Woman. Она позировала с обнаженной грудью, прикрыв ее руками.