Эмили Ратаковски показала фигуру в купальнике спустя месяц после родов. Видео

Американская супермодель и актриса Эмили Ратаковски, которая недавно впервые стала мамой, показала поклонникам свою фигуру. Знаменитость продемонстрировала стройное тело спустя месяц после родов.

На странице в Instagram Ратаковски опубликовала несколько кадров, на которые сделала перед зеркалом. Модель предстала перед поклонниками сначала в сплошном купальнике, а на втором кадре в мини-бикини, хвастаясь плоским животиком и стройной талией.

Стоит отметить, что пользователи сети остались в восторге от того, как выглядит Ратаковски. Многие подчеркнули, что спустя месяц после родов модель в отличной форме.

"Не могу поверить, что она недавно родила", "Ого! Какая фигура! Это точно после родов?", "Проклятье! Даже после ребенка ты все еще очень миниатюрная", – писали поклонники под кадрами звезды.

Коротко о знаменитости:

Эмили Ратаковски работала с брендами одежды Forever 21 и Nordstrom, но стала известной как модель после съемки нескольких фотосессий с фотографом Тони Дюраном.

В 2009-2010 годах Эмили снималась в сериале "iCarly" на Nickelodeon, где исполняла роль Таши.

Супермодель вышла замуж в феврале 2018 года. Ее муж – 30-летний Себастьян – актер, продюсер и партнер в кинокомпании Elara Picture.

О том, что она беременна, модель объявила в сети и поделилась первым обнаженным фото, будучи уже в положении.

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