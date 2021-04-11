Емілі Ратажковскі показала фігуру в купальнику через місяць після пологів. Відео
Американська супермодель і акторка Емілі Емілі Ратажковскі, яка нещодавно вперше стала мамою, показала шанувальникам свою фігуру. Знаменитість продемонструвала струнке тіло через місяць після пологів.
На сторінці в Instagram Емілі Ратажковскі опублікувала кілька кадрів, на які зробила перед дзеркалом. Модель постала перед шанувальниками спочатку в суцільному купальнику, а на другому кадрі в міні-бікіні, вихваляючись плоским животиком і стрункою талією.
Варто зазначити, що користувачі мережі залишилися в захваті від того, як виглядає Емілі Ратажковскі. Багато підкреслили, що через місяць після пологів модель у відмінній формі.
"Не можу повірити, що вона недавно народила", "Ого! Яка фігура! Це точно після пологів?", "Прокляття! Навіть після дитини ти все ще дуже мініатюрна", – писали шанувальники під кадрами зірки.
Коротко про знаменитості:
Емілі Емілі Ратажковскі працювала з брендами одягу Forever 21 і Nordstrom, але стала відомою як модель після зйомки декількох фотосесій з фотографом Тоні Дюраном.
У 2009-2010 роках Емілі знімалася в серіалі "iCarly" на Nickelodeon, де виконувала роль Таші.
Супермодель вийшла заміж в лютому 2018 року. Її чоловік – 30-річний Себастьян – актор, продюсер і партнер в кінокомпанії Elara Picture.
Про те, що вона вагітна, модель оголосила в мережі і поділилася першим оголеним фото, будучи вже в положенні.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
раніше Емілі Емілі Ратажковскі засвітила голі груди під час годування сина. Вона тримала немовля на руках і при цьому вирішила поки не показувати обличчя хлопчика фанатам.
Також модель показала фото, на якому постала разом зі своїм чоловіком Себастьяном. Чоловік обійняв знаменитість, а поруч з ними позувала собака.