Элтон Джон пожертвовал Украине огромную сумму и вспомнил концерт в Киеве в 2007 году

Благотворительный фонд британского рок-музыканта Элтона Джона Elton John AIDS Foundation направил Украине $125 тысяч (около 5 млн. гривен). На эти деньги будут закуплены 10 биохимических анализаторов крови.

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Артист обеспокоен тем, что полномасштабное вторжение России в Украину замедлило борьбу с ВИЧ и СПИДом. Об этом он написал в своем Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Элтон Джон накануне годовщины полномасштабной войны вспомнил свой концерт в Киеве в 2007 году, где он пообещал помочь украинцам бороться с болезнью.

"В один прекрасный весенний вечер 2007 года, глядя на 300-тысячную толпу, я пообещал народу Украины, что сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь преодолеть кризис СПИДа. Через год после того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, я с болью в сердце наблюдаю, как разрушения продолжают уносить жизни. Кроме огромных человеческих жертв и разрушений, под угрозой оказались поразительные успехи Украины в преодолении эпидемии ВИЧ-инфекции", – написал певец.

Он объявил о финансовой помощи Украине, чтобы поддержать предоставление жизненно важных услуг людям, борющимся с ВИЧ.

Координатор фандрейзинговой платформы UNITED24 Ярослава Гресь в Instagram добавила, что Элтон Джон объявил о первом вкладе в размере $125 тысяч, которые потратят на 10 биохимических анализаторов крови.

"Обещание, которое я дал с киевской сцены, остается неизменным: я буду поддерживать народ Украины как никогда раньше", — заверил музыкант.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Элтон Джон прервал свой концерт, чтобы обратить внимание на фанатку с украинским флагом. Видео стало вирусным в сети и растрогало украинцев.

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