Эллерт признался, почему до сих пор не познакомил Мишину с родителями

Победитель реалити-шоу "Холостячка" Александр Эллерт признался, что до сих пор не познакомил Ксению Мишину со своими родителями из-за того, что они находятся на Донбассе.

Также комик отметил: ему многие говорили, что познакомить любимую женщину с родственниками можно через средства видеосвязи, такие как Zoom или Skype, но ему такой вариант не нравится. Такими подробностями Эллерт поделился в интервью YouTube-программе "Зе Интервьюер" (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Я не хочу женщинв, которую люблю, знакомить, как вот в этих стереотипных юмористических программах. Когда родители сидят в трусах, а потом случайно встают. Я не хочу. Я хочу вживую. Я прекрасно понимаю, как будет реагировать мама, какой она живой человек, какая она активная. Я считаю, что живая встреча намного круче будет", – заявил Эллерт.

Напомним, что в финальном выпуске "Холостячки" главная героиня Ксения Мишина познакомила Александра Эллерта со своим отцом. Также комик знаком с 8-летним сыном актрисы Платоном.

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