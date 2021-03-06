Елизавета II завела новых питомцев на фоне кризиса в семье

Королева Великобритании 94-летняя Елизавета II завела себе новых питомцев, которые недавно появились в Виндзорском замке.

На фоне кризиса в семье из-за перенесенной операции на сердце ее мужа, а также после решение принца Гарри и Меган Маркл оставить королевские полномочья, королеве подарили щенков корги, пишет The Sun со ссылкой на источник. Не уточняется, какого пола новые питомцы британского монарха, но известно, что живут они во дворце больше двух недель.

Стоит отметить, у королевы Елизаветы II было более 30 собак – и все породы корги и дорги. Первого питомца она получила в день своего 18-летия, в 1944 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Елизавета II призвала вакцинироваться от коронавируса. По словам королевы, нужно "подумать о других людях, а не только о себе" и сделать прививку.