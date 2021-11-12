Елизавета II взвешивает гостей перед рождественским приёмом: зачем это нужно

В британской королевской семье существует давняя традиция – взвешивать гостей перед рождественским ужином. Пользователи сети теряются в догадках, для чего королеве Елизавете нужно знать вес своих гостей.

Впервые об этом заговорили после выхода фильма о принцессе Диане, сообщает The Mirror. В новой кинокартине "Спенсер" продемонстрировали, как покойная экс-супруга принца Чарльза становится на весы перед встречей с Ее Величеством.

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Королевский эксперт Ингрид Сьюард объяснил, что странный ритуал основал король Эдуард VII, управлявший страной в период с 1901 по 1910 года. Однако, неизвестно, придерживаются ли этой традиции во дворце до сих пор.

Более ста лет назад монархи решили, что удачным ужином на Рождество считается та трапеза, после которой все гости остались сытыми и прибавили в весе.

Посетители Сандрингемского дворца вынуждены были раз в год становиться на весы перед и после приема пищи. Только так короли и королевы могли проверить качество званого ужина.

Один из бывших придворных поваров рассказал, что ест королевская семья после прихода из церкви. По его словам, традиционное меню не меняли уже много лет.

"После похода в церковь у них запланирована большая трапеза, которая включает в себя салат с креветками или лобстером, жареную индейку и все наши традиционные гарниры, например, пастернак, морковь, брюссельская капуста и рождественский пудинг на десерт", – рассказал кулинар.

После застолья королевская семья гуляет по территории имения, чтобы компенсировать потребление лишних калорий, а вечером наслаждается "ужином при свечах в столовой".

Как сообщал OBOZREVATEL, 95-летняя королева Великобритании Елизавета II еще несколько недель не сможет посещать официальные мероприятия из-за проблем со здоровьем. Такие рекомендации дали Ее Величеству врачи.