Елизавета II впервые вышла в свет после смерти принца Филиппа. Фото

Британская королева Елизавета II впервые появилась на публике после смерти мужа – 99-летнего принца Филиппа. Монарх выступила в Палате лордов на открытии сессии парламента Великобритании.

Вместе с королевой в парламент прибыл наследник британского престола 72-летний принц Чарльз с супругой Камиллой. Об этом пишет издание Daily Mail (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Для выхода в свет Елизавета II выбрала пальто и шляпку серо-синего цвета, украшенных перьями, цветами и вышивкой, а также серое платье с цветочным принтом.

Свой образ британская королева дополнила пару брошами с аквамаринами и бриллиантами, которые ей подарили ее отец король Георг VI и королева-мать в честь 18-летия в апреле 1944 года.

При всем этом монарх была без защитной маски. Кроме того, она не надела символ ее власти – корону, которая весит почти килограмм: аксессуар лежал на подушке рядом с ее Величеством. Также на Елизавете II отсутствовала королевская мантия.

Отмечается, что в парламент она прибыла на автомобиле вместо традиционного экипажа.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, королева Великобритании Елизавета II провела две видеоконференции через десять дней после того, как не стало ее супруга принца Филиппа. Виртуальные встречи проходили в Виндзорском замке с послом Латвийской Республики и послом Республики Кот-д'Ивуар.